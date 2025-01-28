Начата замена третьего из восьми гидроагрегатов Нижегородской ГЭС

На Нижегородской ГЭС начаты работы по замене гидроагрегата со станционным № 4. Это уже третий по счету гидроагрегат электростанции, который будет обновлен в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Гидроагрегат № 4 был введен в работу в 1956 году и отработал почти 70 лет, выработав более 14 миллиардов кВт∙ч электроэнергии. После замены его мощность увеличится на 7,5 МВт и составит 72,5 МВт. Новый гидроагрегат российского производства будет обладать лучшими техническими характеристиками и отличаться высоким уровнем экологической безопасности. Обновленный гидроагрегат планируется ввести в работу в первом квартале 2026 года.

Программа модернизации Нижегородской ГЭС предусматривает поэтапную замену всех восьми гидроагрегатов, в результате чего мощность гидроэлектростанции возрастет до 580 МВт. Замена основного генерирующего оборудования - лишь один из проектов модернизации Нижегородской гидроэлектростанции. Уже заменены трансформаторы, оборудование распределительных устройств 6, 110, 220 кВ, ремонтные затворы гидроагрегатов и затворы водосливной плотины, обновлено компрессорное хозяйство, система осушения здания ГЭС, система пожаротушения станции и система освещения, реконструирована дренажная система пойменной плотины, ведется реконструкция автодорожного моста через бетонные сооружения ГЭС.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 631,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 146 гидротурбин и 154 генератора, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.