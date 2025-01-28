Открыто финансирование проекта расширения Партизанской ГРЭС в рамках «Фабрики проектного финансирования»

Проект расширения Партизанской ГРЭС получил первые средства «Фабрики проектного финансирования». Всего от синдиката «ВЭБ.РФ» и банков-партнеров компания получит до 79 млрд рублей на срок до 12 лет.

Расширение Партизанской ГРЭС предусматривает строительство двух энергоблоков общей установленной мощностью 280 МВт для энергоснабжения инфраструктуры Восточного полигона железных дорог. Это один из шести проектов масштабной программы по модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализуемых «РусГидро». Ввод нового, современного оборудования позволит обеспечить растущие потребности в энергообеспечении огромного региона и миллионов его жителей.

Соглашение о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке ВЭБ.РФ и ПАО «РусГидро» подписали в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2024 года. В церемонии подписания участвовал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Ведомство выступает куратором механизма поддержки инвестиций «Фабрика проектного финансирования», который гарантирует инвесторам стабильность кредитной ставки и компенсацию в случае роста ключевой ставки Банка России. Общий объем необходимого привлечения средств в проект от ВЭБ. РФ и банков-партнеров оценивается в 650 млрд рублей.

В рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России «РусГидро» ведет строительство новых, а также расширение и обновление действующих тепловых электростанций на территории Дальневосточного федерального округа. Они заменят изношенные мощности, построенные более 50 лет назад.