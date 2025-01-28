«Россети Московский регион» улучшили качество и надежность электроснабжения коттеджного поселка в г.о. Домодедово
28 янв. 2025, 16:30
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Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают проведение работ для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей г.о. Домодедово.
Энергетики в 2,5 раза увеличили мощность комплектной трансформаторной подстанции в коттеджном поселке (КП) «Шишкино», заменив трансформатор 160 кВА на 400 кВА.
Благодаря проведенным работам улучшены качество и надежность электроснабжения КП, где постоянно проживает более 300 человек, а также обеспечена возможность присоединения новых потребителей электроэнергии и увеличения мощности для существующих.
Начата замена третьего из восьми гидроагрегатов Нижегородской ГЭС
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Энергетики обеспечили мощностью новые ЖК в Белгороде и Обнинске
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Использование цифровой технологии СМЗУ повысит надежность электроснабжения крупных промышленных потребителей Новосибирска
28 янв. 2025, 14:00
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Филиал АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Новосибирской области, Республики Алтай и Алтайского края) продолжает внедрять отечественную цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП). В энергосистеме Новосибир...
«Россети» подключили к сетям новую СЭС в Астраханской области
28 янв. 2025, 13:45
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Компания «Россети Юг» завершила работы по техприсоединению к сетям Богдинской солнечной электростанции (СЭС) мощностью более 60 МВт, расположенной на северо-востоке Астраханской области. Проект позволит повысить долю «зеленой» генерации в энергобалансе региона и сформировать дополнительные условия для его развития. Для создания схемы выдачи мощности СЭС энергетики постро...
Филиал ПАО «Россети» повысил грозоупорность ЛЭП, участвующей в схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2
28 янв. 2025, 12:45
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили более 112 км выработавшего ресурс грозозащитного троса на линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская», участвующей в схеме выдачи мощности крупнейшей тепловой электростанции России. Проект повысил надежность электроснабжения Нижневартовского района ХМАО-Югры, где расположены крупные объекты н...
Дочерняя компания «Росэнергоатома» открыла первые семь электрозарядных станций на территории Московской области
28 янв. 2025, 12:15
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Дочерняя компания АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион «Росатома») ООО «АтомЭнерго» ввела в эксплуатацию 7 первых электрозарядных станций мощностью 150 кВт на территории Московской области, расширив тем самым географию своего присутствия. Они расположились в г. Чехов и на 16-ом, 27-ом и 71-м километрах МКАД около автосалонов. Новые ЭЗС п...
«Россети Московский регион» обеспечили выдачу мощности дому по программе переселения из ветхого жилья в Деденево
28 янв. 2025, 11:45
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Специалисты северного филиала «Россети Московский регион» обеспечили выдачу 127 кВт мощности новому многоквартирному дому для переселенцев из ветхого жилья в Дмитровском городском округе. В поселке Деденево энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 320 кВА с двумя силовыми трансформаторами по 160 кВА и смонтировали два участка кабельной линии 10 кВ общей про...
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией более 5 тыс. новых потребителей в Астраханской области
28 янв. 2025, 11:15
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Филиал компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» за 2024 год исполнил 5,2 тыс. договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, что на 19 % выше показателя предыдущего года. Суммарный объем предоставленной мощности – 77,3 МВт. Для подключения новых потребителей специалисты «Астраханьэнерго» построили 128 км воздушных линий электро...
Системный оператор обеспечил реализацию крупных электросетевых проектов в Крыму
28 янв. 2025, 11:00
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Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Республики Крым, города Севастополя, Запорожской и Херсонской областей» (Черноморское РДУ) обеспечил режимные условия для ввода в работу новых и реконструированных объектов электроэнергетики. Мероприятия по повышению надежности функционирования электроэнергетического комплекса Крымского полуострова реали...
На Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» приступили к капитальному ремонту энергоблока №9
28 янв. 2025, 10:15
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На Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» стартовал капитальный ремонт энергоблока №9. Масштабные работы будут выполнены на основном и турбинно-вспомогательном оборудовании, подогревателях высокого и низкого давления, арматуре и трубопроводах в системах регенерации высокого и низкого давления, насосах большой и малой мощности. Специалисты проведут техническую диагностику элементов оборуд...
В Приморье запрос на новые энергомощности к 2027 году может вырасти до 500 МВт
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Генеральный директор АО «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК», входит в группу «РусГидро») Александр Бакай принял участие в совещании при губернаторе Приморского края Олеге Кожемяко. Руководители профильных ведомств Правительства края и сетевых организаций обсуждали вопросы функционирования и развития сетевого комплекса, а также системн...
В Кузбасской энергосистеме завершена реконструкция подстанции, питающей крупное металлургическое предприятие
28 янв. 2025, 09:15
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Филиал Системного оператора Кемеровское РДУ, осуществляющий оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Кемеровской и Томской областей совместно с предприятием «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» обеспечил режимные условия для ввода в работу реконструированной подстанции 220 кВ Металлург, оснащенной современными средствами автоматизации. Специалисты Системного...
«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения 100 тыс. жителей Абинского района
27 янв. 2025, 17:15
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В рамках ремонтной программы энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» в течение 2024 года провели ремонт и техническое обслуживание оборудования на четырех высоковольтных подстанциях, а также 32 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Проведенные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения почти 100 тыс. жителей населенных пунктов А...
Энергетики увеличили надежность электроснабжения ряда градообразующих предприятий Реутова
27 янв. 2025, 17:00
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Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по замене электрооборудования распределительного пункта для увеличения надежности электроснабжения ряда градообразующих предприятий Реутова. В конце декабря энергетики завершили реконструкцию распределительного пункта РП-130, расположенного в промзоне Реутова на ул. Транспортной. Энергетики выполнили демонтаж 25 исче...
АО «Транснефть – Дружба» в 2024 году реконструировало порядка 50 км магистральных трубопроводов
27 янв. 2025, 16:45
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АО «Транснефть – Дружба» подвело итоги реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов в 2024 году. В рамках программы компания осуществила реконструкцию ввод в эксплуатацию 49,2 км магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в Пензенской, Ульяновской, Тамбовской, Липецкой и Брянской областях. В ходе выпо...
В 2025 году «Россети Ленэнерго» испытают почти 5 тысяч кабельных линий электропередачи
27 янв. 2025, 16:15
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В 2025 году «Россети Ленэнерго» проведут диагностику оборудования на 319 подстанциях 35-110 кВ и 3 474 трансформаторных подстанциях 6/10-0,4 кВ, расположенных на территории обслуживания компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также запланированы испытания 4 991 кабельной линии электропередачи 6-110 кВ. Проведение тепловизионного контроля запланировано на 219 подстанциях...
Энергетики обеспечили надежность электроснабжения более тысячи потребителей в Сергиевом Посаде
27 янв. 2025, 15:45
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Специалисты «Мособлэнерго» в январе выполнили ремонт в трансформаторной подстанции на ул. Октябрьской в Сергиевом Посаде. Данные работы обеспечили надежность электроснабжения более тысячи потребителей на ул. Симоненкова и Октябрьской. В ходе работ энергетики произвели замену двух трансформаторов с увеличением мощности оборудования с 400 к...
«Россети Центр и Приволжье» подключили к сети новый промышленный парк в Удмуртии
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