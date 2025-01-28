«Россети Московский регион» улучшили качество и надежность электроснабжения коттеджного поселка в г.о. Домодедово

На Нижегородской ГЭС начаты работы по замене гидроагрегата со станционным № 4. Это уже третий по счету гидроагрегат электростанции, который будет обновлен в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро. Гидроагрегат № 4 был введен в работу в 1956 году и отработал почти 70 лет, выработав более 14 миллиардов кВт∙ч электроэнергии. После замены его мощност...