EL-Комитет НОПСМ продолжает мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в российских регионах
На текущей неделе представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан в 8 розничных магазинах электротехники Казани произведены закупка и отбор 23 образца кабельной продукции следующих торговых марок: АЛКЗ, АЛЬФАКАБЕЛЬ, АРКАД КАБЕЛЬ, КАБЭКС, ВЭКЗ, МОНЭЛ, ГЕРМЕС, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН, ЛЕПТОН, RCABLE, ТИТАН
Мониторинг качества кабельной продукции в данном регионе проводится EL-Комитетом НОПСМ впервые. Отобранные образцы кабеля направлены в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний.
Отметим, что Республика Татарстан традиционно занимает ведущие позиции в рейтинге регионов по экономической активности и вводу жилья. В этой связи обеспечение руководства региона и строительных организаций актуальной информацией о качестве реализуемой кабельной продукции является актуальной задачей Ассоциации НОПСМ.
По результатам проведённых мероприятий можно отметить следующее:
- розничный рынок кабельной продукции Казани характеризуется разнообразием как по производителям (торговым маркам), так и по цене;
- практически вся кабельная продукция реализуется с сертификатами соответствия, выданными российскими органами по сертификации, а продукция NoName практически не встречается.
Результаты испытаний будут опубликованы.