EL-Комитет НОПСМ продолжает мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в российских регионах

Компания Xinming уходит на короткие выходные в связи с празднованием Китайского Нового года. С 3 февраля все подразделения компании возвращаются к обычному рабочему графику и с нетерпением ждут ваших обращений. Дорогие клиенты, коллеги! Поздравляем Вас с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все Ваши желания сбудутся, все мечты испо...