Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей в д. Мещеры

Специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи для присоединения к сетям компании новых потребителейв д. Мещеры Раменского муниципального округа.

В середине января энергетики выполнили монтаж воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода СИП протяженностью сто метров. Для новой ЛЭП были установлены четыре железобетонные опоры СВ-95. Линия проходит от трансформаторной подстанции ТП-773.

К настоящему моменту выполнено присоединение первых заявителей с запрашиваемой мощностью электроснабжения 15 кВт. В течение нескольких месяцев планируется подключение к электроснабжению еще пяти частных домовладений. Прокладка новой линии электропередачи позволила снизить нагрузку на сети и создала возможность для дальнейшего технологического присоединения новых потребителей в д. Мещеры.

Работы были проведены в ходе реализации договоров технологического присоединения к электрическим сетям компании.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.