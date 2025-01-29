Минэкономразвития собрало инвестпредложения регионов на 250 млрд рублей

Российские регионы сформировали более 70 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минэкономразвития Мурат Керефов.

«Новый элемент регионального стандарта — формирование инвестиционных предложений субъектов по созданию производства конкретного типа в определенной локации. Сейчас подготовили первый пакет из 76 таких предложений от 31 региона с запросом на финансирование в размере 250 млрд рублей. Важно, чтобы по таким предложениям регион был готов оказать содействие в сборе разрешительной документации и подключении к инфраструктуре, формировании корзины мер поддержки», — сообщил Мурат Керефов.

Впоследствии инвестпредложения будут размещены на Инвестиционной карте России — и к реализации проекта сможет приступить любой предприниматель.

Сейчас в разработке находятся и другие элементы Регионального инвестиционного стандарта. Так, в сентябре в 30 регионах была запущена система обработки обращений бизнеса через «Госуслуги». Сейчас обработано уже около 1 тыс. заявок. В основном инвесторов интересуют вопросы техприсоединения, аренды земли и возможности кредитования.

Для повышения качества работы с инвесторами в регионах совместно с Президентской академией и «Росатомом» реализуется проект «Сквозной инвестиционный поток». Он направлен на сокращение сроков выдачи инвесторам необходимой документации, а также ускорение процедуры подключения к объектам инфраструктуры.