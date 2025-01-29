Резидент индустриального парка «Богословский» на севере Свердловской области запустит новую импортозамещающую продукцию

«Богословский кабельный завод» – один из первых резидентов индустриального парка «Богословский», расширяет своё производство с господдержкой. На заводе готовятся к запуску новой кабельно-проводниковой продукции, востребованной в различных секторах экономики.

«Завод расположен на территории опережающего развития «Краснотурьинск», что даёт предприятию преференции. Это служит стимулом для ускоренного внедрения инноваций, направленных на достижение технологического лидерства страны», – сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В первом цехе смонтированы две экструзионные линии: для изготовления и монтажа кабеля мелких сечений. С помощью этого оборудования завод расширил номенклатуру и диапазон секций гибкого, силового и контрольного кабеля. Кабели востребованы в таких отраслях, как строительство, бытовой ремонт, машиностроение. Кроме того, на этих линиях будет производиться импортозамещающая продукция – кабель для сотовой связи. Объём инвестиций в новое производство составил 13 миллионов рублей.

«Новое производство позволит нам увеличить ассортимент нашей продукции и создать новые рабочие места для жителей города. Ориентируемся на дальнейший рост и развитие, используя передовые технологии», – сказал генеральный директор «Богословского кабельного завода» Юрий Туруткин.

«Богословский кабельный завод» – совместное предприятие компаний РУСАЛ и «ЭЛКА-Кабель», основанное в 2016 году, специализируется на производстве инновационной кабельной продукции из уникальных алюминиевых сплавов. Предприятие является одним из первых резидентов индустриального парка «Богословский».

В настоящее время в индустриальном парке «Богословский» работают 15 предприятий. В 2024 году Корпорация развития среднего Урала совместно с управляющей компанией АО УК Промпарк «Богословский» привлекли в парк четырёх новых резидентов.