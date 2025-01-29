Кабельный завод «АЛЮР» успешно прошел процедуру сертификации ISO 9001

На предприятии Кабельный завод «АЛЮР», где качество продукции и совершенствование технологических процессов остаются определяющим фактором, регулярно проводится процедура подтверждения корпоративной системы менеджмента качества соответствию требованиям национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015 международного ISO 9001:2015 стандартов применительно к разработке, производству и поставке кабельной продукции.

Наличие сертификата соответствия требованиям ISO 9001 – это доказательство грамотного управления предприятием, которое ориентировано на потребителя. Базовый принцип управления строится на понимании потребностей покупателей своей продукции, соответствии их требованиям и умении предвидеть их ожидания. Только в этом случае предприятие может стать результативным. При этом от системы менеджмента качества требуется не тотальный контроль каждой единицы продукции и каждой операции в процессе ее изготовления, а создание таких условий функционирования предприятия, которые сведут к минимуму ошибки в работе и обеспечат высокое качество изготавливаемой продукции.

Органом по сертификации выступала компания ООО «Тест-С.-Петербург. Аудитор высоко оценил работу всех сотрудников подразделений и их заинтересованность в обеспечении качества выпускаемой продукции. Результатом очередного аудита, который проводился в конце 2024 года, стало решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества сроком на 3 года.