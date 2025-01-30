Представители технического блока «Чувашэнерго» обсудили планы на 2025 год

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» состоялось производственное совещание с представителями технического блока, которое провел главный инженер предприятия Ярослав Курюмов. Участники встречи – начальники и главные инженеры районов электрических сетей (РЭС) – обсуждали вопросы подготовки к предстоящей ремонтной кампании, оперативного обслуживания и передачи оперативной информации, а также повышения эффективности системы охраны труда.

Участники определили первоочередные задачи на текущий год, в число которых вошли повышение уровня оперативно-технологического управления, качества технического обслуживания и ремонтов и др.

В рамках совещания была организована встреча с представителями компании «Таврида Электрик Поволжье». Гости познакомили участников с современными решениями и передовыми разработками в области автоматизации распределительных сетей 6-35 кВ, технического присоединения новых потребителей, реконструкции и строительства новых подстанций на базе решений TEL, создания высокоавтоматизированных РЭС.