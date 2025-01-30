«Камский кабель» сертифицировал морозоустойчивые кабели для применения на Крайнем Севере
30 янв. 2025, 13:30
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«Камский кабель» разрабоал технические условия, поставил на производство и получил сертификат соответствия на холодостойкие кабели EPRon, предназначенные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
Продукция была актуализирована в связи с выходом нового ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно». Изделия
О...
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«Сарансккабель» приглашает на выставку «Cabex 2025»
30 янв. 2025, 16:30
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ООО «Сарансккабель» приглашаем посетить свой стенд на крупнейшей выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX-2025». Посещение выставки — это возможность ознакомиться с тенденциями рынка, узнать о перспективных разработках производителей кабельной продукции, а также провести переговоры с руководителями предприятия, техническими и коммерческими специалистами. ОО...
Компания:
Новинка в ассортименте торговой марки TDM ELECTRIC – провода для прикуривания автомобиля
30 янв. 2025, 11:00
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Полный цикл производства из собственных материалов и комплектующих запущен на стратегической производственной площадке компании в г. Рыбинске Ярославской области. Организация производственного процесса на собственном предприятии добавляет ряд преимуществ для потребителя, в числе которых: Конкурентный уровень цен. Гарантия постоянного наличия продукции на складе для розничных и опт...
Группа ПОЛИПЛАСТИК представит разработки на 29-й выставке «Aquaflame Moscow»
30 янв. 2025, 10:45
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С 4 по 7 февраля Группа ПОЛИПЛАСТИК примет участие в выставке «Aquaflame by Aquatherm Moscow» в МВЦ «Крокус Экспо». На стенде компании будут продемонстрированы результаты развития производственных направлений и комплексные решения для различных отраслей. Посетители смогут узнать о новых разработках трубной продукции для тепловых сетей, систем водоснабжения и водоотведения,...
В Орле при поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошел финал экологического проекта «Поколение Эко.Детки»
30 янв. 2025, 10:00
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В Орле при поддержке Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошел финал экологического проекта «Поколение Эко.Детки». Его реализовали сотрудники «Социально-культурного фонда развития и инновации» при поддержке Фонда президентских грантов. Выступления экспертов, мастер-классы, выставка экопроектов и инициатив – более 100 педагогов смогли обсудить новые возм...
«Томсккабель» соответствует требованиям международных норм и российского законодательства в области качества и надежности продукции
30 янв. 2025, 09:30
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По итогам проведенного аудита Системы менеджмента качества, Томский кабельный завод (ООО «Томсккабель») в январе 2025 года повторно получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 9001-2015 и ISO 22163:2023. Результаты комплексной проверки, проведенной органом по сертификации АС «Русский Регистр», подтвердили, что деятельность ООО «Томсккабель» соответств...
Компания:
EL-Комитет НОПСМ продолжает мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в российских регионах
29 янв. 2025, 17:30
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На текущей неделе представителями EL-Комитета НОПСМ совместно с экспертами Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан в 8 розничных магазинах электротехники Казани произведены закупка и отбор 23 образца кабельной продукции следующих торговых марок: АЛКЗ, АЛЬФАКАБЕЛЬ, АРКАД КАБЕЛЬ, КАБЭКС, ВЭКЗ, МОНЭЛ, ГЕРМЕС, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН, ЛЕПТОН, RCABLE, ТИТАН Мониторинг качества кабельной про...
Резидент индустриального парка «Богословский» на севере Свердловской области запустит новую импортозамещающую продукцию
29 янв. 2025, 17:15
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«Богословский кабельный завод» – один из первых резидентов индустриального парка «Богословский», расширяет своё производство с господдержкой. На заводе готовятся к запуску новой кабельно-проводниковой продукции, востребованной в различных секторах экономики. «Завод расположен на территории опережающего развития «Краснотурьинск», что даёт предпри...
Подписано соглашение о сотрудничестве между ПО «ФОРЭНЕРГО» и Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского
29 янв. 2025, 15:15
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28 января в Нижнем Новгороде ректором ННГУ Олегом Трофимовым и директором по работе с органами власти ПО «ФОРЭНЕРГО» Эллой Ирмухаметовой подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и разработок между ПО «ФОРЭНЕРГО» и Университетом Лобачевского (ННГУ). В рамках сотрудничества стороны договорились о взаимовыгодной работе и подготовке высококвалифицир...
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Кабельный завод «АЛЮР» успешно прошел процедуру сертификации ISO 9001
29 янв. 2025, 14:15
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На предприятии Кабельный завод «АЛЮР», где качество продукции и совершенствование технологических процессов остаются определяющим фактором, регулярно проводится процедура подтверждения корпоративной системы менеджмента качества соответствию требованиям национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015 международного ISO 9001:2015 стандартов применительно к разработке, производству и поставке кабельно...
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Продлен срок действия заключения о готовности НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ к производству продукции для АЭС
29 янв. 2025, 12:00
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По результатам проверки, проведенной специалистами АО «ВО «Безопасность», было подтверждено и изменен срок действия Письма-заключения № Р-И-98 от 18.08.2020. Это заключение удостоверяет готовность АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» производить продукцию 2 и 3 классов безопасности категории качества QA2 и QA3 для АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш....
Компания:
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает расширять производство и модернизировать оборудование
29 янв. 2025, 10:30
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» получил новую градирню, предназначенную для использования в системе охлаждения технологического оборудования. Градирня полусухого типа обеспечивает эффективное охлаждение благодаря циркуляции воды и работе встроенных вентиляторов. Такой подход позволяет значительно повысить производительность системы охлаждения, а также улучшить экологические показатели...
Предложения Алюминиевой Ассоциации по мерам государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях
29 янв. 2025, 09:45
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В Совете Федерации состоялся круглый стол «О мерах государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях». Ирина Казовская, председатель Алюминиевой Ассоциации, рассказала о вкладе и проблемах алюминиевой отрасли, а также акцентировала внимание на ряде приоритетных вопросов, касающихся достижения технологического суверенитета с...
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RUPLASTICA 2025: полимерный Новый год, бизнес-завтрак и 300 встреч на стенде НПП «ПОЛИПЛАСТИК»
29 янв. 2025, 09:30
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Более 300 встреч на стенде, два собственных мероприятия, международное деловое соглашение – таковы итоги RUPLASTICA 2025 для ведущего российского компаундера. Новые горизонты На RUPLASTICA 2025 лидер российского рынка полимерных компаундов НПП «ПОЛИПЛАСТИК» и турецкая компания Primis Polimer подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Согласно документу, Primis Poli...
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«Терра-Ток» прошла международную сертификацию по стандарту ISO 9001:2015
29 янв. 2025, 09:15
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Группа «Терра-Ток» успешно прошла сертификацию по стандарту ISO 9001:2015. Проверку соответствия осуществляло международное бюро «Bureau Veritas Certification». Группа "Терра-Ток" сообщает о успешном завершении процесса сертификации по международному стандарту ISO 9001:2015. Проверка соответствия системы менеджмента проводилась авторитетным международным бюро &...
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Новинка в линейке кабелей для добывающей промышленности «ЭКМ Холдинг» — кабели ИнСил(Ш) на напряжение 1140 В
28 янв. 2025, 16:45
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ООО НПП «ИНТЕХ» освоило производство шахтного кабеля ИнСил(Ш) для подземных и открытых горных работ на номинальное переменное напряжение 1140 В номинальной частоты 50 Гц на основных и 380 В на вспомогательных жилах. Кабели обладают повышенными техническими характеристиками и изготавливаются по ТУ 27.32.14-028-92800518-2024. Продукция предназначена для про...
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Компания Xinming вернётся к обычному рабочему графику после празднования Китайского Нового Года
28 янв. 2025, 16:15
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Компания Xinming уходит на короткие выходные в связи с празднованием Китайского Нового года. С 3 февраля все подразделения компании возвращаются к обычному рабочему графику и с нетерпением ждут ваших обращений. Дорогие клиенты, коллеги! Поздравляем Вас с еще одним Новым годом — китайским! Теперь новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все Ваши желания сбудутся, все мечты испо...
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ЗЭТО получил декларацию о соответствии на ПД-14
28 янв. 2025, 10:30
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ЗЭТО получил декларацию о соответствии приводов типов ПД-14 техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Привода типа ПД—14 предназначены для электродвигательного оперирования главными ножами и заземлителями разъединителей на напряжение от 35 до 220, 330 и 500 кВ. Документ действителен до января 2030 года.
Сотрудники завода «Контактор» приняли участие в заседании Совета работающей молодежи Ульяновской области
28 янв. 2025, 10:00
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21 января состоялось расширенное заседание членов Совета работающей молодежи Ульяновской области, в котором приняли участие представители программы «Вектор роста». Заседание открылось приветственным словом члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ульяновской области Рябухина С.Н., который присоединился к мероприятию по видеоконфер...
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Группа ПОЛИПЛАСТИК представила результаты научных разработок на выставке «RUPLASTICA 2025»
28 янв. 2025, 09:30
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Завершила работу 27-й Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «RUPLASTICA 2025». Одним из главных участников мероприятия – с обширной деловой программой и масштабной экспозицией – стала Группа ПОЛИПЛАСТИК, а точнее – ее композиционный дивизион – НПП «ПОЛИПЛАСТИК». Эксперты компании выступили на сессиях форума, а также иницииров...
Новая эра безопасности: GENESIS выпустил первые 10 тонн безгалогенового GELEN HFFR 400 для кабелей «нг-HF» и «нг-FRHF»
27 янв. 2025, 13:15
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GENESIS выпустил первые 10 тонн инновационного безгалогенового полимерного компаунда GELEN HFFR 400. Этот материал не только задаёт новый стандарт пожарной безопасности, но и превосходит аналоги по ключевым параметрам. GELEN HFFR 400: безопасность, морозостойкость, эффективность Новый компаунд разработан для производства оболочек и изоляции кабелей исполнения «нг-HF&ra...
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