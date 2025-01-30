«Россети Кубань» обеспечат электроэнергией земельный массив для многодетных семей в пригороде Краснодара

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» приступили к строительству электрических сетей, которые позволят обеспечить электроснабжение земельных участков, выделенных для многодетных семей в поселке Пригородный в пригороде Краснодара. До конца I полугодия 2025 года энергетики планируют построить порядка шести километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и два трансформаторных пункта мощностью по 1 000 кВА каждый.

Выполненные работы позволят многодетным краснодарцам приступить к строительству домов. Уже сейчас жители могут подавать заявку на электроснабжение земельного участка на сайте «Россети Кубань», заключить договор и получить технические условия.

При разработке схемы электроснабжения земельного массива в поселке Пригородном специалисты Краснодарских электрических сетей уделили особое внимание электробезопасности. Воздушные ЛЭП построят с использованием самонесущего изолированного провода (СИП). Благодаря его использованию значительно сократится риск травм на энергообъектах. Кроме того, СИП устойчив к коррозии, гололедообразованию и механическим повреждениям, обладает низкой аэродинамичностью, что исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок.

Краснодарские электрические сети отвечают за электроснабжение пригорода Краснодара, города Горячий Ключ, Динского и Северского районов Краснодарского края, а также города Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея с общей численностью населения более 1,5 млн человек.