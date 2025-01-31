Энергетики «Россети Урал» реализуют комплексную программу повышения надежности энергоснабжения жителей пригорода Екатеринбурга

Специалисты свердловского филиала выполнили модернизацию линии электропередачи 10 кВ «Рассоха - Мирный». Реконструкция энергообъекта увеличила пропускную способность распределительной сети 10 кВ в поселках Косулино, Прохладный и Белоярская застава.

Энергетики заменили три километра самонесущего изолированного провода, увеличив его пропускную способность в 1,5 раза. Работы осложнялись территориальным расположением – трасса линии электропередачи пересекает железнодорожное полотно. Специалисты компании выполняли модернизацию энергообъекта поэтапно и только после прекращения движения железнодорожного транспорта. Для этого был отведен в ночное время двухчасовой интервал. Для дополнительной надежности энергетики также заменили на линии контактные соединения самонесущего изолированного провода по всей трассе воздушной линии электропередачи. Сейчас они выполнены при помощи аппаратных зажимов. Такой способ фиксации элементов в разы повышает стабильность работы высоковольтной линии и обеспечивает высокий уровень электропроводности.

Модернизация энергообъекта коснулась и трех пролетов воздушной линии электропередачи, которые выполнены на повышенных анкерных металлических опорах. Они проходят через железнодорожное полотно. Замену провода специалисты проводили на высоте 37 метров (высота десятиэтажного дома). Серьезно модернизирована на данном участке распределительной сети кабельная электрическая сеть на данной территории. Новые дополнительные кабельные линии электропередачи смонтированы с применением современных отечественных материалов, которые устойчивы к влаге, температурным колебаниям и высоким нагрузкам.

Отметим, что качество электроснабжения динамично развивающихся пригородов Екатеринбурга находятся на контроле в электросетевой компании. Речь идет о Белоярском и Сысертском городских округах. Так, например, из 6,5 тысяч договоров на технологическое присоединение на данную территорию приходится почти 2,4 тысячи обязательств компании по технологическому присоединению, которые будут реализованы в 2025 году. Динамика поступления заявок на технологическое присоединение остается высокой. Средняя величина заявленной максимальной мощности домовладений составляет 13 кВт, при этом фактически проводимые замеры выявляют превышение потребления у ряда клиентов. В среднем энергопотребление дома без газового отопления находится на уровне 25 кВт.

Энергетики ведут активную информационную работу среди населения о необходимости правильных расчетов при подаче заявки на технологическое присоединение. Занижение планируемого объема энергопотребления при технологическом присоединении приводит к большой нагрузке на электросетевую инфраструктуру и, как следствие, отключениям. Из-за этого техническому блоку компании объективно сложно предусмотреть необходимые и исчерпывающие мероприятия по реконструкции и модернизации электрических сетей. Тем не менее, специалисты «Россети Урал» предпринимают дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения жителей данных территорий. Так, в 2024 году почти половина средств инвестиционной программы свердловского филиала компании были направлены на реконструкцию, модернизацию энергообъектов и строительство для технологического присоединения новых клиентов на территории развивающихся пригородов столицы Урала.