На энергоблоке №3 Белоярской АЭС с 1 февраля начнётся плановый ремонт

С 1 февраля 2025 года энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС будет остановлен для проведения очередной перегрузки топлива и планово-предупредительного ремонта оборудования. Специалисты произведут загрузку в реактор 136 тепловыделяющих сборок с ядерным топливом, техобслуживание оборудования системы управления и защиты БН-600 на центральной поворотной колонне и в центральном зале, техническое инспектирование деаэратора 6Д-6.



В числе других работ по ремонту и техобслуживанию - чистка конденсаторов турбин, эксплуатационный контроль металла, мероприятия на парогенераторном, насосном, электротехническом и других видах оборудования и систем.

«Мы завершаем подготовку к продлению срока эксплуатации энергоблока № 3 на период до 2040 года, в ходе которой особое внимание уделяем готовности оборудования к дальнейшей надёжной работе на длительную перспективу. Важная миссия БН-600 - демонстрация ресурсных характеристик реакторной установки. Он показывает, на какой срок могут быть спроектированы следующие реакторы на быстрых нейтронах. Ближайший из них - серийный энергоблок IV поколения с быстрым реактором БН-1200М, который участвует в развёртывании атомной энергетики будущего с замкнутым ядерным топливным циклом», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и её предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.



Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.



Россия является одним из лидеров в создании и промышленном внедрении ядерных технологий четвертого поколения. Сегодня Госкорпорация «Росатом» создает новую технологическую платформу для развертывания атомной энергетики будущего: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Ядерные энергетические системы IV поколения способны кардинально изменить атомную энергетику, прежде всего за счет нового уровня безопасности, расширения топливной номенклатуры и существенного сокращения радиоактивных отходов.