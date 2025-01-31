По проекту «Ленгипротранса» на станции Савелово оборудовали новый железнодорожный переезд

По итогам прошлого года на предприятии произвели свыше 2,3 тысячи квадратных метров изделий, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) – в 2024 году произвел почти вдвое больше композитных материалов, чем в 2023 году. Об этом рассказал Министр Прави...