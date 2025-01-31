По проекту «Ленгипротранса» на станции Савелово оборудовали новый железнодорожный переезд
2 часа назад
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В Тверской области завершился первый этап масштабной реконструкции станции Савелово. По проекту АО «Ленгипротранс» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя) здесь оборудовали новый переезд взамен старого, обновили автоматику, смонтировали контактную сеть. Также на объекте уложили новые стрелочные переводы и открыли движение по двум дополнительным путям.
Станция Савелово расположена в Тверской области на стыке Октябрьской и Московской железных дорог. Здесь проводят смену вида тяги у всех поездов. Реконструкция станции — часть программы по увеличению пропускной способности линии Дмитров — Сонково — Мга — Санкт-Петербург. Его реализация позволит обеспечить пропуск дополнительного грузопотока к портам Северо-Запада России.
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На Красноярской железной дороге открылось двухпутное движение поездов на участке Унерчик – Ирбейская в Красноярском крае
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