Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в два раза нарастил выпуск композитных материалов

По итогам прошлого года на предприятии произвели свыше 2,3 тысячи квадратных метров изделий, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания «Нанотехнологический центр композитов» (НЦК) – в 2024 году произвел почти вдвое больше композитных материалов, чем в 2023 году. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«Продукция на основе композитных материалов, выпускаемая резидентом ОЭЗ столицы, применяется при строительстве, ремонте, реконструкции и укреплении различных инфраструктурных объектов: мостов и путепроводов, жилых домов и торговых центров, гидротехнических сооружений и других. По итогам прошлого года на предприятии произвели свыше 2,3 тысячи квадратных метров изделий, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. Наращивать объемы производства и поставок позволяет, в том числе статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», который дает налоговые льготы и возможность инвестировать вырученные средства в собственное развитие», - сказал Анатолий Гарбузов.

Кроме того, в 2024 году на предприятии выпустили 8 километров стеклопластиковых перильных ограждений для мостов и путепроводов в 2024 году. Сегодня композитные перила установлены на автомобильных и железных дорогах России – изделиями оснащены железнодорожный мост на магистрали Чита — Иркутск, один из главных мостов Чувашии, Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) и других.

«Перильные ограждения нашего производства имеют широкую область применения, а к их преимуществам относятся малый вес, коррозийная стойкость, простота замены элементов конструкций, долговечность», – отметил генеральный директор компании Михаил Столяров.

Также в прошлом году на предприятии начали серийный выпуск футляров для защиты подземных водопроводов, канализаций, кабельных сетей.

Сегодня на предприятии налажен полный цикл производства: от разработки до выпуска готовых изделий из полимерных материалов.

«Статус резидента ОЭЗ Москвы компании присвоили в 2018 году.. За все время деятельности в ОЭЗ Москвы предприятие инвестировало в производство свыше 195 миллионов рублей и создало 266 рабочих мест», - сообщил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.