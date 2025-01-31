Состоялось рабочее совещание блока главного инженера Группы «Россети» по подготовке к летнему сезону на Кубани

В рамках рабочего визита в Краснодарский край заместитель Генерального директора – главный инженер Группы «Россети» Евгений Ляпунов провел производственное совещание с руководством «Россети Кубань», посвященное надежной работе инфраструктуры в период летнего максимума нагрузок.

Участие во встрече приняли исполняющий обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Алексей Рыбин, руководители технического блока и директора филиалов компании.

На встрече обсудили реализацию приоритетной задачи по подготовке электросетевого комплекса Краснодарского края, федеральной территории «Сириус» и Республики Адыгея к сезонному росту энергопотребления в условиях высоких температур воздуха, а также исполнение плановых технических мероприятий в рамках программы ремонта и технического обслуживания на 2025 год.

Туристический поток на курорты Краснодарского края ежегодно увеличивается. В течение трех летних месяцев 2024 года на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. Летом прошлого года в регионе также были зафиксированы несколько многолетних рекордов по жаре.