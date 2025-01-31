В 2024 году «Россети Ленэнерго» приняли на обслуживание почти 1000 км сетей

«Россети Ленэнерго» продолжают активную работу по приему на баланс компании электросетевого оборудования от некоммерческих организаций, физических и юридических лиц. Всего в 2024 году было принято 934 км сетей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2024 году в собственность «Россети Ленэнерго» оформлено 598 км линий электропередачи и 167 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 59,24 МВА.

На праве временного владения (аренда, пользование и доверительное управление) энергокомпанией в 2024 году консолидировано 156 км сетей, а также подстанции суммарной мощностью 461,65 МВА.

Также в рамках реализации функций системообразующей территориальной сетевой организации и для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россети Ленэнерго» приняли в эксплуатационное обслуживание 180 км бесхозяйных ЛЭП и трансформаторные подстанции общей мощностью 15,62 МВА.

Консолидация сетей играет важную роль в повышении надежности электроснабжения потребителей. После приемки электросетевого оборудования на баланс специалисты «Россети Ленэнерго» обеспечивают его обслуживание, ремонт и, при необходимости, реконструкцию.

Консолидация — это процесс создания единой, наблюдаемой на всех уровнях электрической сети, соответствующей современным стандартам качества электроснабжения. Подать заявку на консолидацию объектов электросетевого хозяйства можно в любом центре обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» или написав обращение на официальный электронный адрес. Срок рассмотрения заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства не превышает 90 календарных дней при условии предоставления типового пакета документов на передаваемый электросетевой актив. С полным пакетом документов можно ознакомиться на сайте компании https://rosseti-lenenergo.ru/clients/peredacha-obektov-elektrosetevogo-khozyaystva/.