В Калининграде прошла церемония спуска на воду траулера «Виктор Гаврилов»

31 января в Калининграде Прибалтийском судостроительном заводе ОСК "Янтарь" состоялась торжественная церемония спуска на воду большого морозильного рыболовецкого траулера (БМРТ) "Виктор Гаврилов" проекта 5670FT. Как рассказали Sudostroenie.info в пресс-службе корпорации, это самый крупный БМРТ, строящийся в России.



Судно строится в рамках госпрограммы инвестиционных квот по заказу Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина из Петропавловска-Камчатского. На судне уже выполнены значительные работы, включая монтаж носовых и кормовых подруливающих устройств, валолинии и крупногабаритного оборудования. Также отработаны помещения на конструктивность, смонтирована донно-бортовая арматура, проведено электро-слесарное насыщение и другие работы.

«ОСК продолжает активное обновление гражданского флота. Всего за последние годы ОСК передала заказчику 20 рыболовецких судов. В настоящее время на разных стадиях строительства в корпорации находятся 25 судов для наших рыбаков. Чтобы сегодняшнее событие свершилось, несмотря на санкционное давление и связанные с этим сложности, судостроители "Янтаря" проделали большую работу по перепроектированию судна. Теперь предстоит достройка судна на воде», – отметил в ходе церемонии заместитель генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов.

Церемония спуска на воду прошла с соблюдением морских традиций: корабль был освящен, а бутылка шампанского разбита о его борт "крестной матерью", которой стала Виктория Гаврилова, дочь Виктора Гаврилова. После церемонии спуска на воду корабль займет свое место на достроечной набережной верфи для проведения достроечных работ.



БМРТ проекта 5670FT предназначен для лова пелагических пород рыб и будет использоваться как плавбаза для переработки улова. Судно будет оснащено современным орудием лова, рыбоперерабатывающим оборудованием и морозильными трюмами для хранения готовой продукции.

Рыбофабрика судна сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел будет вестись в северо-западной части Тихого океана.



Напомним, закладка БМРТ "Виктор Гаврилов" состоялась 26 августа 2019 года.



Большой морозильный рыболовный траулер проекта 5670FT – справка