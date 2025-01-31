Якутскэнерго проведет капитальный ремонт ЛЭП «Эльдикан-Солнечный»

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) приступают к масштабной ремонтной кампании 2025 года, первым этапом которой станет капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Эльдикан-Солнечный». Эта линия играет ключевую роль в энергоснабжении населенных пунктов горной зоны Усть-Майского района, проводимые работы обеспечат ее надежную работу в долгосрочной перспективе.

Ремонтные работы, стартующие 30 января, будут проведены в течение всего текущего года, и охватят участок протяженностью более 70 км, проходящий по труднодоступной горной и местами заболоченной местности. Общая протяженность воздушной линии составляет 178 км. Учитывая сложные условия, ремонтные бригады работают на промерзшем грунте, что позволяет использовать тяжелую спецтехнику и проводить необходимые буровые работы.

«В рамках ремонтной программы в течение текущего года на линии «Эльдикан-Солнечный» предстоит заменить более 200 опор, – сообщил начальник Эльдиканского РЭС Андрей Родичкин. – На первом этапе специалисты заменят 44 опоры. Мы провели все необходимые подготовительные работы: доставили буровую технику, собрали и доставили материалы, подготовили подъездные пути».

С 30 по 6 февраля энергетики проведут первый этап капитального ремонта воздушной линии «Эльдикан-Солнечный». На этот период электроснабжение потребителей, получающих электроэнергию от подстанции 110 кВ «Солнечный», будет обеспечивать дизельная электростанция.

Проводимые работы имеют стратегическое значение для обеспечения стабильного энергоснабжения жителей Усть-Майского района, что способствует развитию региона и повышению качества жизни населения.