Алексей Рыбин посетил Армавирский филиал «Россети Кубань»

Исполняющий обязанности Генерального директора «Россети Кубань» Алексей Рыбин в рамках рабочей поездки в Армавирский филиал компании встретился с коллективом предприятия, провел совещание по вопросам прохождения зимнего периода, исполнения ключевых показателей производственной деятельности и обозначил приоритетные задачи на 2025 год.

Участниками совещания стали заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер «Россети Кубань» Владимир Михайлов, руководство филиала и начальники районов электрических сетей.

Ответственные руководители Армавирских электрических сетей доложили об исполнении мероприятий инвестиционной и ремонтной программ, технологического присоединения, снижении норматива потерь, увеличении показателей нетарифной выручки. В ходе встречи также обсуждались вопросы укомплектованности производственным персоналом.

Во время визита в филиал Алексей Рыбин посетил центр обслуживания потребителей, оперативно-диспетчерский пункт, осмотрел производственную базу и ремонтный цех Армавирских электрических сетей, проинспектировал аварийный запас энергооборудования на случай проведения восстановительных работ.

В числе приоритетных задач глава компании обозначил повышение показателей надежности, сокращение дебиторской задолженности, выполнение плана консолидации электросетевых активов, а также дальнейшее развитие клиентского сервиса, в том числе оказание дополнительных (нетарифных) услуг.

Армавирский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский, а также пригородные территории Армавира. В зоне ответственности филиала – более 9,9 тыс. км линий электропередачи, 74 подстанции 35-110 кВ и свыше 2 600 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ.