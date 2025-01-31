«Форэнерго» на VI Международной конференции по высоковольтным кабельным и воздушным линиям электропередачи

В Санкт-Петербурге прошла профильная Конференция по воздушным линиям электропередачи, в которой традиционно приняло участие ПО «ФОРЭНЕРГО».

С докладом «Современные методы борьбы с гололёдообразованием, пляской и вибрацией. Анализ технологических нарушений и повышение надёжности эксплуатации ВЛ. Перспективные возможности снижения материалоемкости и восстановления габаритов ВЛ» выступила заместитель генерального директора «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» Марина Оруджова.

В качестве основных тезисов доклада выделим следующие:

При строительстве и эксплуатации ВЛ необходимо использовать современные методы борьбы с гололёдообразованием, пляской и вибрацией. Для защиты проводов от налипания мокрого снега необходимо в первую очередь увеличить крутильную жесткость проводов, например, с помощью установки ограничителей гололёдообразования и колебаний, ограничителей гололёдообразования и пляски, а также межфазных изолирующих распорок.

Пляска является одной из наиболее опасных разновидностей колебаний проводов ВЛ. Борьба с пляской или снижением ее интенсивности до безопасных величин является одной из наиболее острых проблем на ВЛ. В этом случае эффективно применять гасители вибрации. Задачей гасителя вибрации является снижение амплитуды колебаний провода до безопасного уровня, при котором система «провод-арматура-изоляторы» устойчива к воздействию ветровой вибрации в течение всего срока службы.

Необходимо использовать возможности снижения материалоемкости и восстановления габаритов ВЛ. Целесообразность строительства компактных линий и установки изолирующих траверс подтверждается следующим: