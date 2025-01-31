«Форэнерго» на VI Международной конференции по высоковольтным кабельным и воздушным линиям электропередачи
В Санкт-Петербурге прошла профильная Конференция по воздушным линиям электропередачи, в которой традиционно приняло участие ПО «ФОРЭНЕРГО».
С докладом «Современные методы борьбы с гололёдообразованием, пляской и вибрацией. Анализ технологических нарушений и повышение надёжности эксплуатации ВЛ. Перспективные возможности снижения материалоемкости и восстановления габаритов ВЛ» выступила заместитель генерального директора «ФОРЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ» Марина Оруджова.
В качестве основных тезисов доклада выделим следующие:
При строительстве и эксплуатации ВЛ необходимо использовать современные методы борьбы с гололёдообразованием, пляской и вибрацией. Для защиты проводов от налипания мокрого снега необходимо в первую очередь увеличить крутильную жесткость проводов, например, с помощью установки ограничителей гололёдообразования и колебаний, ограничителей гололёдообразования и пляски, а также межфазных изолирующих распорок.
Пляска является одной из наиболее опасных разновидностей колебаний проводов ВЛ. Борьба с пляской или снижением ее интенсивности до безопасных величин является одной из наиболее острых проблем на ВЛ. В этом случае эффективно применять гасители вибрации. Задачей гасителя вибрации является снижение амплитуды колебаний провода до безопасного уровня, при котором система «провод-арматура-изоляторы» устойчива к воздействию ветровой вибрации в течение всего срока службы.
Необходимо использовать возможности снижения материалоемкости и восстановления габаритов ВЛ. Целесообразность строительства компактных линий и установки изолирующих траверс подтверждается следующим:
- В первую очередь это актуально в стесненных условиях строительства, когда трасса воздушной линии проходит в условиях плотной городской застройки. Также это актуально для сокращения охранной зоны и уменьшения вырубки просеки при прохождении ВЛ в зелесенной местности.
- При реконструкции ВЛ с переводом на более высокий класс напряжения, используя конструкцию компактных линий, становится возможным оставаться в прежних габаритах линии. Также возможно осуществить реконструкцию ВЛ с восстановлением габарита до земли или сооружений без замены опор.
- Достигаемый экономический эффект. В классе напряжений 35-220 кВ строительство компактных линий дешевле, чем строительство ВЛ в традиционных габаритах. Особенно это проявляется при строительстве ВЛ на земле с высокой стоимостью, а также, когда необходима вырубка просеки.
- Повышение пропускной способности линии. Конструкция компактных ВЛ позволяет повысить пропускную способность ВЛ. При уменьшении межфазного расстояния снижается индуктивное сопротивление фаз линии, увеличивается емкостная проводимость, то есть снижается волновое сопротивление, что приводит к увеличению натуральной мощности.
- При установке изолирующих траверс обеспечивается восстановление габарита до земли или до пересекаемых объектов без замены существующих опор за счет исключения поддерживающих подвесок.