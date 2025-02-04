Общее количество рельсов в проекте «Славянка» превысит семь тысяч

Рельсовый путь трамвайной линии «Славянка» уже получил видимые очертания и с каждым днем продолжает расти. В настоящее время работа по укладке рельсов ведется на Старорусском проспекте и вдоль Шушарской дороги у трамвайного депо. На укладку всего пути трамвайной линии длиной в 21 км уйдет порядка 7,6 тысяч рельсов.



Также продолжаются работы и на других участках. На создании новой трамвай линии в настоящее время занято более 400 рабочих и 75 единиц строительной техники.



В рамках перового этапа на Балканской площади строится навес конечного остановочного пункта «Балканский», продолжаются работы по переустройству инженерных сетей. На завершающей стадии работы по канализированию реки Волковки и строительству трамвайного моста через нее. На участке вокруг моста ведутся работы по устройству нижнего строения пути и локальных очистных сооружений.



На Вилеровском переулке закончено устройство дождевой и кабельной канализаций, генеральный подрядчик приступил к созданию верхнего строения пути и готовится к монтажу опор контактной сети. На Новгородском проспекте, от Старорусского проспекта до Шушарской дороги, также приступили к устройству нижнего строения пути, ведутся работы по прокладке кабельной канализации.



В трамвайном депо в Шушарах уже завершены кровельные и фасадные работы на всех зданиях, строители приступили к монтажу инженерных систем, начали отделочные работы внутри зданий и проводят благоустройство территории.



В рамках второго этапа продолжаются работы на путепроводах через Витебский проспект, железнодорожные пути Витебского направления Октябрьской железной дороги и Детскую железную дорогу.



Напомним, в прошлом году был осуществлён монтаж металлоконструкций пролётного строения и бетонирование плиты проезжей части путепровода через железнодорожные пути Витебского направления Октябрьской железной дороги и Витебский проспект, а также завершена надвижка путепровода трамвайной линии «Славянка» через три транспортные инфраструктуры: Московское шоссе, Октябрьскую железную дорогу и КАД.