Сибирская компания увеличит инвестиции до 750 млн рублей в строительство машиностроительного завода в Подмосковье

Производитель полуприцепов-рефрижераторов, новосибирская компания «СибЕвроВэн», приняла решение увеличить объем инвестиций в строительство второй очереди завода в Подмосковье до 750 млн рублей. Об сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Проект будет реализован в городском округе Щелково в течение двух лет.

«В прошлом году компания «СибЕвроВэн» вывела первую очередь предприятия на плановую мощность, увеличив объем выпускаемой продукции в два раза – теперь на предприятии выпускают 200 единиц техники в месяц. Компания рассчитывает приступить к строительству второй очереди завода уже во II квартале 2025 года, который также будет расположен на территории г.о. Щелково. Общий объем инвестиций в строительство второй очереди, площадью 10 тыс. кв.м, был увеличен инвестором с 500 до 750 млн руб. Для жителей Щелково и ближайших муниципалитетов на предприятии создадут около 200 рабочих мест», -рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день основной объем продукции компании «СибЕвроВэн» производится на предприятии компании в Новосибирске. Новый цех в Подмосковье позволит не только значительно расширить производственные мощности «СибЕвроВэн», но и сократить логистические цепочки с партнерами, расположенными в западной части России. Полуприцепы «СибЕвроВэн» поставляются по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию. После запуска второго цеха на территории Подмосковья, компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции не менее чем в два раза.

«В 2024 году наша компания всего выпустила 3500 транспортных средств. Из них 600 единиц техники — это полуприцепы-рефрижераторы. Рост к 2023 году составил 100%. Годовой оборот нашей компании составляет 3 млрд рублей. Полуприцепы „СибЕвроВэн“ поставляются по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию. Однако в первую очередь мы рассчитываем усилить позиции компании на внутреннем рынке, ориентируясь на удовлетворение спроса среди наших российских клиентов», - отметил генеральный директор компании «СибЕвроВэн» Евгений Кирик.

«СибЕвроВэн» входит в тройку ведущих производителей полуприцепов и около 15 лет занимается производством фургонов рефрижераторов для грузовых транспортных средств, также несколько лет назад было запущено производство полуприцепов рефрижераторов. Сейчас предприятие производит фургоны для перевозки мороженого и продуктов глубокой заморозки, бортовые платформы, рефрижераторы, манипуляторы и т.д.