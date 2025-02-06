Филиал «Нижновэнерго» обеспечил электроэнергией новую инфекционную лабораторию

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» успешно завершили технологическое присоединение новой современной лаборатории для оперативного изучения опасных и неизвестных инфекций в Нижегородском регионе. Общая мощность присоединения составила более 1,26 МВт.

Лаборатория высокого уровня биологической безопасности была создана в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)», который реализуется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

В лаборатории планируется размещение высококвалифицированных специалистов, которые будут производить оперативную расшифровку данных в течение 24 часов и заниматься изучением новых инфекций. Это позволит значительно повысить уровень биологической безопасности и оперативности реагирования на угрозы здоровью населения.