Алюминиевая Ассоциация задает стандарты — Росстандарт утвердил перечень новых нормативов

Федеральное агентство по техническом урегулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило 6 стандартов с датой введения в действие с 1 июня с правом досрочного применения на территории Российской Федерации. Изменения затронули нормативную документацию в области сортамента прессованных профилей и межгосударственных стандартов на глинозем и кремний, включая общие технические условия методы химических и спектрометрических анализов.

Обновленные стандарты, разработанные в рамках межгосударственного технического комитета 099 «Алюминий», позволят применять современные методы анализа образцов, снизить время и стоимость испытаний, расширить номенклатуру и сортамент производимых изделий. Под актуализацию попали следующие нормативно-технические документы:

ГОСТ 2169-2024 «Кремний технический. Общие технические условия»,

ГОСТ 25542.4-2024 «Глинозем. Методы определения оксида ванадия, оксида марганца, оксида хрома и диоксида титана»,

ГОСТ 19014-2024 «Кремний технический. Методы химического и спектрометрических анализов»,

ГОСТ Р 50066-2025 «Профили прессованные прямоугольные неравнополочного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент»,

ГОСТ Р 50067-2025 «Профили прессованные прямоугольные неравнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент»,

ГОСТ Р 50077-2025 «Профили прессованные косоугольные уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент».

Ранее Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) определил 16 технических комитетов с наилучшими результатами оценки эффективности. МТК 99 «Алюминий» вошел в 16 лучших комитетов из 136 действующих. В работе МГС приняли участие руководители национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС.

«Алюминиевая Ассоциация продолжает целенаправленную работу по актуализации нормативно-технической базы. В сжатые сроки нам удалось не только реформировать технический комитет 099 «Алюминий», но и сделать его одним из наиболее эффективных, действительно работающих, инструментов. При поддержке участников Алюминиевой Ассоциаций, предприятий комитета алюминиевая отрасль получает новые возможности для совершенствования и развития», — отмечает председатель Алюминиевой Ассоциации, председатель ТК 099 «Алюминий» Ирина Казовская.

О Техническом комитете 099

Работа ТК/МТК 099 «Алюминий» направлена на повышение эффективности стандартизации алюминия, актуализацию устаревших стандартов на алюминиевое сырье, сплавы и алюмосодержащую продукцию, а также снятие существующих нормативных барьеров и ограничений для использования алюминия в транспорте, энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Методическое руководство работой ТК 099, мониторинг и контроль за его деятельностью осуществляют Росстандарт и подведомственный федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации институт стандартизации. Ведение секретариата ТК 099 поручено Алюминиевой Ассоциации.