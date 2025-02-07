Умные дома – по новым ГОСТам. Утверждена серия стандартов цифровизации домов

Росстандарт утвердил комплекс стандартов, регламентирующая цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства и внедрения цифровых технологий в многоквартирные дома. Среди 9 утверждённых документов:

– ГОСТ Р 71865–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Архитектура»;

– ГОСТ Р 71866–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Общие технические требования к АСУЗ»;

– ГОСТ Р 71867–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Стадии создания АСУЗ», ГОСТ Р 71868–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Классы многоквартирных домов. Часть 1. Требования к классам»;

– ГОСТ Р 71869–2025 «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к системам управления освещением»;

– ГОСТ Р 71870–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Общие положения»;

– ГОСТ Р 71871–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Базовый набор устройств и оборудования»;

– ГОСТ Р 71872–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Многоабонентский домофон»;

– ГОСТ Р 71873–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Ethernet реле».

«Утвержденная серия ГОСТов описывает требования к базовому набору устройств и оборудования умного дома, определяет архитектуру умного дома путем определения целей, задач и аспектов архитектуры, заинтересованных сторон и их интересов, модели единой цифровой среды и требований к ней, устанавливает общие положения в области проектирования, производства, типовой структуры, интерфейсов устройств «Умного дома», а также их совместимости с внутренними и внешними системами, устанавливает стадии и этапы создания автоматизированных систем управления зданиями для новых и модернизации существующих зданий, распространяется на домофоны, устанавливаемые в многоквартирных домах, и включающие аналоговую часть и сетевой интерфейс, обеспечивающий обмен данными и удаленное управление домофоном и многое другое. Кроме того, данный уникальный опыт может быть интересен нашим странам-партнерам, в том числе в рамках БРИКС. Мы видим перспективы трансфера наилучших практик, учитывая, что многие отечественные разработки уже вызывают интерес у партнеров из других стран», – подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«Цель проекта «Умный многоквартирный дом» — разработать единый системный подход к цифровизации многоквартирных домов на уровне государства. Благодаря такой унификации технологических подходов в сфере ЖКХ и современным цифровым технологиям качество жизни жителей многоквартирных домов улучшится, а доступность сервисов для граждан станет значительно выше», — заявил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин.

«Единый системный подход к цифровизации многоквартирных домов направлен на улучшение жилой среды. Он обеспечит возможность внедрения современных «цифровых услуг» и сервисов для россиян в любых регионах нашей страны. Формирование и внедрение решений по цифровизации МКД – результат совместной межведомственной работы в рамках реализации проекта «Умный многоквартирный дом», мотивами которого является использование информационных технологий для увеличения уровня безопасности граждан России, улучшения комфорта их проживания, а также снижение стоимости применения «цифровых решений»», – подчеркнул заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

«Создание крупнейшей серии стандартов цифровизации МКД – первый шаг к формированию безопасной и комфортной среды в российских жилых домах, что повысит качество жизни наших граждан. Эта среда будет основана на использовании высокотехнологичного отечественного оборудования и программного обеспечения. Востребованность подобных доверенных решений в нашей стране становится все выше», – сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

«Это не теоретическая, а исключительно практическая работа, направленная на внедрение и тиражирование. Стандарты являются инструкциями по применению, и справедливо становятся консенсусными «правилами игры» на рынке цифровизации домов. Учитывая важность таких документов, в работу по их созданию были вовлечены более 30 организаций-участников и более 150 экспертов экосистемы АНО «Умный МКД», а также целый ряд органов власти и профильных отраслевых сообществ и объединений. Шла кропотливая работа, имели место оживленные дискуссии – и именно они предопределили консенсусный характер утвержденных документов, что гарантирует не просто введение их в действие, но и отраслевую поддержку активного применения на практике. Планируем сохранить темп работы наших Редакционных групп – и ожидаем, что в этом году еще больше отраслевых игроков воспользуется имеющимися возможностями и присоединится к этой работе», – отметил генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин.

Серия стандартов разработана в рамках Перспективной программы стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений на 2023 – 2030 гг. ГОСТы разработаны Автономной некоммерческой организацией содействия развитию цифровизации многоквартирных домов «Умный многоквартирный дом» совместно с ключевыми игроками – участниками различных сфер перспективной отрасли цифровизации строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также федеральными органами исполнительной власти в рамках технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы» (ТК 194) и введены в действие с 1 февраля 2025 года.