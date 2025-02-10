Конференция «CIM в России и мире»: 5 лет – полет нормальный!

В Сочи завершилась V международная научно-техническая конференция «CIM в России и мире — 2025», посвященная гармонизации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов Общей модели данных (Common information model, CIM).

Очное участие в форуме приняли более 180 профессионалов — профильные специалисты из крупнейших энергокомпаний России и ближнего зарубежья, разработчики и производители программного обеспечения и ИТ-решений, представители отраслевых ассоциаций. Мероприятие было организовано Системным оператором при поддержке Министерства энергетики РФ.

Участники обсудили трудности перехода на использование CIM и возможные пути их преодоления, подходы к цифровому моделированию энергосистем и оборудования, практический опыт применения стандартов и особенности информационного обмена в этом формате. Важными темами форума стали нормативно-правовое обеспечение применения CIM в отрасли и основные направления совершенствования законодательного регулирования.

Всего на конференции прозвучало 36 докладов.

Ключевым мероприятием заключительного дня конференции стал круглый стол «Кадры решают всё. Что необходимо для цифровой трансформации отрасли?». В нем приняли участие директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов, директор департамента цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Кувшинов, генеральный директор компании ООО «Русгидро Цифровые решения» Дмитрий Жуков, заместитель главного инженера — главный диспетчер ПАО «Россети» Владимир Уколов, заместитель генерального директора — технический директор АО «Сетевая компания» (Республика Татарстан) Альмир Латипов. Модератором мероприятия стала заместитель генерального директора ПАО «Интер РАО», председатель правления Ассоциации «Цифровая энергетика» Тамара Меребашвили.

Участники круглого стола обсудили потребности в профильных кадрах и особенности подготовки специалистов, обладающих знаниями и навыками в области информационного моделирования на базе CIM. Эксперты отметили необходимость профессиональной ориентации юношества, начиная уже со школьной скамьи, и поделились информацией о действующих программах привлечения талантливой молодежи, проектах по удержанию и повышению квалификации молодых работников.

В продолжение прозвучали доклады по вопросам практического применения CIM в различных деловых процессах и перспективах расширения сфер использования технологии.

Подводя итоги конференции, Роман Богомолов отметил растущую год от года популярность площадки, поблагодарил собравшихся за активное участие в дискуссии, подчеркнул важность обмена накопленным практическим опытом по применению CIM и объединения усилий всех субъектов отрасли по тиражированию технологии для получения синергетического эффекта.