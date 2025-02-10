На Бийской ТЭЦ стартовала ремонтная кампания 2025 года

На главном генерирующем предприятии Бийска началась активная фаза реконструкции турбины №6 в рамках ДПМ-2.

В течение года бийским энергетикам предстоит выполнить замену цилиндра высокого давления и генератора на турбине №6. Чтобы синхронизировать действия персонала станции и подрядных организаций, принимающих участие в этом многоуровневом процессе, на предприятии создан штаб по реализации инвестиционного проекта. В него, помимо непосредственных исполнителей работ и поставщиков оборудования, вошли руководители инвестиционного и технического направлений деятельности головного офиса СГК и филиала «СГК-Алтай». Возглавил работу штаба директор по реализации крупных инвестиционных проектов СГК Сергей Пушкин. На первом заседании штаба все его участники обсудили статус выполнения основных мероприятий по реконструкции турбины №6 и замене силового трансформатора и генератора. Представители Бийской ТЭЦ отметили, что для успешного старта ДПМ-2 на станции созданы условия по размещению и организации рабочих мест для 70 сотрудников подрядных организаций. Генеральным подрядчиком проекта определено предприятие «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР». Также выполнена закупка и поставка на площадку Бийской ТЭЦ цилиндра высокого давления и комплекса вспомогательного оборудования для турбины №6. До конца февраля энергетики ожидают поставку генератора.

До следующего заседания штаба, который планируется проводить раз в месяц, участникам реализации ДПМ-2 на Бийской ТЭЦ необходимо будет составить план-график монтажных работ: он соединит в единый комплекс все технологические операции, которые предстоит произвести на объекте подрядным организациям. Одна из задач на ближайшее время связана с модернизацией автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) турбины №6 и системы регулирования работы турбоагрегата. В течение февраля персонал и руководители Бийской ТЭЦ проработают вопросы, связанные с функционированием новых комплексов электронного оборудования, учитывая опыт эксплуатации аналогичных систем на турбоагрегатах других генерирующих предприятий СГК. Параллельно проектная организация будет завершать подготовку проектно-сметной документации по замене силового трансформатора. Ее активная фаза начнется в августе 2025 года. Общая стоимость проекта по реконструкции турбины №6 Бийской ТЭЦ в рамках ДПМ-2, включающая себя замену цилиндра высокого давления и генератора, составит 1,6 млрд рублей. Монтажные работы на площадке реконструкции объекта начнутся в марте 2025 года.