Предприятие «Росатома» принимает участие в тестировании онлайн-сервиса, предсказывающего свойства веществ

10 февр. 2025, 14:30
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Время чтения ≈ 13 минут
Источник:
atommedia.online
Авторы и источники / Правообладателям

ООО «Джэт Лаб» (предприятие АО «Росатом Сервис», входящего в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») принимает участие в тестировании онлайн-сервиса «Библиотека RSP» (Real Substance Properties), который позволяет спрогнозировать, как поведут себя различные вещества и материалы при переработке, транспортировке, смешивании и хранении. Сервис создала команда из университетского технологического акселератора Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ, опорный вуз госкорпорации «Росатом»).

Решение позволяет проводить расчеты на базе практически любого современного языка программирования и встраивается в уже имеющиеся у заказчика библиотеки и утилиты. Предсказываемые данные необходимы в энергетике, машиностроении, авиации и многих других отраслях промышленности. 

RSP успешно функционирует на разных аппаратных платформах (ПК микроконтроллеры, одноплатные компьютеры) и операционных системах (Windows, Linux, MacOS). Библиотеку можно дополнять. В перспективе команда хочет расширить линейку продуктов и разработать собственный инженерный калькулятор – автономное решение, которое будет работать без интеграции с системами заказчика.

В марте 2024 года проект стал победителем первого цикла университетского технологического акселератора «Росатома» и МИФИ, где получил поддержку экспертов и инвестиции на развитие в размере 3,5 млн рублей. После прохождения акселерационной программы команда выиграла грант фонда содействия инновациям на сумму 4 млн рублей и зарегистрировала свою компанию «Физтехлаб», которая дальше будет заниматься разработкой наукоемкого программного обеспечения.

«Акселератор помог нам в достаточно сжатые сроки пройти путь от идеи до готового прототипа. Мы постоянно чувствовали поддержку со стороны организаторов: они интересовались нашими результатами, проводили разбор полетов, помогали разбивать масштабные задачи на мелкие и в быстром темпе двигаться к намеченной цели. А еще, благодаря участию в программе, нам удалось выйти на потенциальных заказчиков, с которыми мы сейчас проводим тестирование», – отметил руководитель проекта RSP Илья Коновалов

 

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 20 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.) rosenergoatom.ru 

АО «Росатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом». Компания оказывает сервисные услуги энергетическим объектам в различных отраслях энергетики. Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР за рубежом. География её проектов охватывает более 15-ти стран по всему миру: от Европы до Азии. Референции АО «Росатом Сервис» включают комплексные проекты по продлению срока эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, поставке оборудования и ЗИП, ядерной инфраструктуре, консультационные услуги и обучение. С 2022 года «Росатом Сервис» активно развивает направления возобновляемой энергетики – малую гидроэнергетику и биогазовые реакторы. В качестве приоритетной реализуется модель BOO (строим-владеем-эксплуатируем). Референции АО «Росатом Сервис» в секторе ВИЭ включает проектирование каскада гидроэлектростанций в Болгарии, поставку оборудования для Сегозерской ГЭС в Карелии. В ближайшей перспективе компания также планирует занять позицию ключевого участника бизнеса в строительстве биореакторов большой мощности, реализуя стратегию развития госкорпорации «Росатом» с использованием «зеленой энергии». В рамках направления Робототехника компания предлагает услуги по конструированию и изготовлению роботизированных комплексов и иного нестандартного оборудования для предприятий атомной отрасли и за ее пределами.

АО «Инженерно-технический центр «ДЖЭТ» (входит в группу компаний АО «Росатом Сервис») – признанный лидер в области тренажеростроения и математического моделирования для российских и зарубежных атомных электростанций (АЭС), тепловых электрических станций (ТЭС), учебно-тренировочных центров (УТЦ) и других объектов энергетики. За более чем 30-летний опыт работы компания создала свыше 50 тренажеров в рамках реализации проектов по всему миру, включая страны Европы и Азии. В состав АО ИТЦ «Джэт» входит ООО «Джэт Лаб» – созданная в 2022 году IT-компания с широкими компетенциями по разработке компьютерного ПО и решению комплексных задач в сфере компьютерных технологий.

Отраслевой центр развития инноваций «Росатома» – институт развития инноваций госкорпорации. Выступает «единым окном» для приема, оценки и вывода на стадию реализации проектов новых направлений бизнеса, поступающих как от сотрудников предприятий «Росатома», так и от внешних команд. Участвует в реализации крупных стратегических проектов атомной отрасли. 

Российские компании успешно реализуют проекты развития, создают инновационные решения. Развитие прорывных технологий повышает конкурентоспособность как атомной отрасли, так и отечественной экономики в целом. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

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