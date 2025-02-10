Сроки подачи материалов в февральский выпуск RusCable Insider Digest

Телеком и связь – главная тема следующего номера RusCable Insider Digest. Как развивается рынок телекоммуникаций? Какие технологии прокладывают дорогу в цифровое будущее? Как кабельная промышленность становится фундаментом для связи нового поколения? Ответы на эти вопросы — в мартовском выпуске журнала.

Прежние выпуски пользовались успехом — их не просто читали, их обсуждали на предприятиях, цитировали в презентациях, рекомендовали партнерам. А все потому, что журнал RusCable Insider Digest говорит о реальных людях, реальном бизнесе и реальных вызовах отрасли. За каждым выпуском — недели тщательной работы, десятки интервью и сотни страниц экспертного контента.

Хотите стать частью этой истории? Внести вклад в развитие отрасли? Расскажите о своем опыте, проектах и технологиях.

Журнал публикует:

Глубокие аналитические статьи о состоянии рынка, тенденциях, перспективах

Интервью с ключевыми экспертами – от инженеров до генеральных директоров

Обзоры новейших разработок, стандартов и технологий

Репортажи с производственных площадок и мероприятий

Авторские колонки и мнения, которые формируют дискуссии в отрасли

Рубрика “Готовимся к Cabex”

Сбор материалов заканчивается 14 февраля



Это последняя возможность стать частью февральского выпуска и получить внимание всей профессиональной аудитории RusCable перед выставкой Cabex и принять участие в конкурсе PR-Challenge.

Хотите узнать, какие темы будут в 2025 году?

Подробнее по ссылке: https://www.ruscable.ru/news/2024/11/20/RusCable_Insider_Digest_v_2025_godu_interaktivnyj/

Готовы подать материалы? Свяжитесь с редакцией:

insider@ruscable.ru

RusCable Insider Digest – это более 300 выпусков, тысячи страниц и миллионы прочитанных строк. Это не просто журнал, а живой архив кабельной отрасли, который создается вместе с вами.