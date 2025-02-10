Филиал ПАО «Россети» установит 1 тыс. птицезащитных устройств на высоковольтных линиях Кубани

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Юга приступили к оснащению защитными устройствами энергообъектов в Краснодарском крае, где обитает свыше 50 видов краснокнижных птиц. В 2025 году работы будут проведены на 24 линиях электропередачи.

Такое оборудование необходимо для предотвращения гибели пернатых от воздействия тока и уменьшения рисков нештатных ситуаций, влияющих на надежность электроснабжения потребителей. На ЛЭП устанавливают устройства, которые затрудняют посадку и гнездование птиц, защищают от непосредственного контакта с изоляторами и иными потенциально опасными элементами. Места для размещения оборудования определяются на основе рекомендаций орнитологов и экологов.

Наибольший объем работ запланирован на линиях 220 кВ, проходящих вблизи национальных парков – «Псоу – Поселковая», «Сочинская ТЭС – Псоу» и «Дагомыс – Черноморская». Здесь установят в общей сложности 270 защитных устройств.

На территории Краснодарского края обитают занесенные в Красную книгу кавказский тетерев, орлан-белохвост, кудрявый пеликан, беркут и другие редкие виды.