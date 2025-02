Немецкий 50Hertz выбрал подрядчиков SuedOstLink и объявил об изменении процедуры утверждения SuedOstLink+

В рамках реализации проекта строительства HVDC-соединения SuedOstLink* немецкий системный оператор 50Hertz завершил процедуру выбора подрядчиков на выполнение строительных работ в Саксонии-Анхальт. Общий объем контрактов на строительство участка ≈170 км составляет около € 650 млн, из которых € 390 млн получат компании Восточной Германии.

Заключенные контракты обеспечивают строительство на проходящих через Саксонию-Анхальт участках A1 и A2 и включают в себя устройство подземных пересечений с водными и железнодорожными путями, автомобильными дорогами, а также прокладку открытых траншей и закупку кабелепроводов. В январе 2025 г. были размещены заказы на устройство открытых траншей и проведение работ по горизонтально-направленному бурению (ГНБ) на € ≈530 млн. По согласованию с Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur, BNetzA) отдельные строительные мероприятия в Саксонии-Анхальт начались еще осенью 2024 г. параллельно с процедурой утверждения планов, которые для участков A1 и A2 должны быть получены в марте 2025 г.

50Hertz также объявил об изменении процедуры утверждения проекта HVDCсоединения SuedOstLink+**, являющегося продолжением SuedOstLink. Если ранее утверждение плана строительства для SuedOstLink+ в соответствии с законом об ускорении расширения сети (Netzausbaubeschleunigungsgesetz, NABEG) проходило в два этапа, теперь будет достаточно одной заявки. Предпосылкой для изменения процедуры стала неопределенность с имплементацией третьей директивы ЕC по ВИЭ (RED III)*** в немецкое законодательство. Поскольку сроки и точное содержание имплементации RED III в настоящее время неясны, будет применяться действующий до июля 2025 г. регламент ЕС по ускоренному развертыванию ВИЭ****. В соответствии с § 19 NABEG заявку необходимо подать до 30 июня текущего года.

Официальный сайт 50Hertz https://www.50hertz.com

* SuedOstLink ±525 кВ пропускной способностью 2 ГВт пройдет от федеральной земли Бавария до федеральной земли Саксония-Анхальт. Целью проекта является передача электроэнергии, вырабатываемой ВЭС на севере и востоке Германии, в промышленные районы с высоким потреблением на юге страны и в обратном направлении от баварских СЭС северным потребителям. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2027 г.

** SuedOstLink+ ±525 кВ пропускной способностью 2 ГВт пройдет от федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания до федеральной земли Саксония-Анхальт с точкой подключения к SuedOstLink возле Магдебурга.

*** Директива, принятая 9 октября 2023 г. в рамках пакета мер «Fit for 55», которая устанавливает для ЕС цель увеличить долю ВИЭ в общем энергопотреблении до 42,5% к 2030 г.

**** Notfallverordnung für Energie – Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 22. Dezember 2022 zur Festlegung eines Rahmens für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Council Regulation (EU) 2022/2577 of 22 December 2022 laying down a framework to accelerate the deployment of renewable energy).