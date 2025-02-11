В Башкирии откроют новое, совместное с Беларусью производство троллейбусов

В ходе недавнего визита официальной делегации Башкирии в Беларусь была достигнута договоренность о дальнейшем развитии кооперации минского МАЗа с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. В ближайшее время будет зарегистрирована новая компания. Об этом на оперативном совещании правительства Башкирии сообщил первый заместитель премьер-министра – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Новое производство планируется разместить на территории ОЭЗ «Алга» в Уфимском районе, что позволит ежегодно выпускать 400-500 троллейбусов. Кроме того, прорабатывается возможность сотрудничества по сборке коммунальной техники (мусоровозов) из комплектующих МАЗ. Планируется также расширение в республике дилерского центра МАЗа.