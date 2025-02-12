КРДВ обеспечила инфраструктурой готовящийся к открытию на ТОР «Камчатка» терминал Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в полном объеме обеспечила необходимой инженерной инфраструктурой АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», реализующее проект по строительству пассажирского терминала Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский. В рамках государственной поддержки резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» объект подключен к сетям газоснабжения и электрическим сетям, а также к системам холодного водоснабжения и водоотведения по договорам о технологическом присоединении. Это позволит снизить затраты резидента ТОР на энергоресурсы и обеспечить стабильную работу нового аэровокзального комплекса. Ввод в работу нового терминала пропускной способностью 1145 пассажиров в час запланирован весной 2025 года.

«В сотрудничестве с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ПАО «Камчатскэнерго» и КГУП «Камчатский водоканал» мы обеспечили резидента ТОР газоснабжением для работы котельной, отапливающей здания нового аэровокзального комплекса, в объеме 978 кубометров в час, электроэнергией суммарной нагрузкой 10 МВт, водоснабжением в объеме 510 кубометров в сутки, возможностью водоотведения 450 кубометров в сутки. Этих мощностей достаточно для бесперебойной работы объекта и для перспективных нагрузок», - сообщила директор департамента эксплуатации КРДВ Анна Бурдинская.

Директор КРДВ Камчатка Сергей Москалев отметил, что создание КРДВ инженерной инфраструктуры является одной из самых значимых мер поддержки резидентов ТОР, благодаря этому важнейшие для полуострова предприятия создаются в более короткие сроки. Одно из таких предприятий - современный авиационный хаб.

По словам исполнительного директора АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Сергея Бубнова, новый терминал планируется ввести в работу в 2025 году. В настоящее время в новом аэровокзальном комплексе завершены основные строительные работы, ведется установка технологического оборудования. В конце прошлого года стартовала серия производственных тестирований систем и оборудования, которые проводятся в рамках подготовки к началу полноценной работы терминала.

В терминале будут работать пять телетрапов с возможностью их увеличения до восьми. Объект станет важным транспортным узлом международного уровня и позволит повысить качество обслуживания пассажиров. Обеспечение инфраструктурой, налоговыми льготами и административными преференциями в рамках режима ТОР является значительной поддержкой для реализации масштабного для Камчатки инвестиционного проекта.

По данным КРДВ, сегодня на Камчатке резиденты ТОР реализуют 150 проектов с объёмом инвестиций более 181 млрд рублей, создается 14,5 тыс. рабочих мест. Более 91,5 млрд рублей бизнес фактически вложил, создал 9,9 тыс. рабочих мест, 50 проектов уже выведены на операционную стадию.