Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 29,4 тысячи объектов в 2024 году

В прошедшем году «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 29 371 объект в Санкт-Петербурге и Ленинградской области общей мощностью более 1,1 ГВт.

В Северной столице энергетики подключили к сетям 480 социально значимых объектов, в том числе 23 средних общеобразовательных школы, 28 детских дошкольных учреждений, 22 объекта здравоохранения и 27 спортивных объектов.

В Ленинградской области «Россети Ленэнерго» выполнили технологическое присоединение 342 социально значимых объектов, в том числе 4 средних общеобразовательных школы, 2 дошкольных учреждения, 9 объектов здравоохранения и 15 спортивных организаций.

Помимо социальных учреждений обеспечено технологическое присоединение значимых объектов для развития регионов. В частности, подключен терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга, а также вторая очередь КПО «Волхонка» и комплекс по обработке, обезвреживанию и размещению отходов «Кингисепп».

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе «Портал-ТП.рф».