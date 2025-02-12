«Россети Московский регион» повысили качество электроснабжения жителей поселка Горки-6 под Красногорском
Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» смонтировали вольтодобавочный обратимый бустер 165 кВА на воздушной линии 0,4 кВ в поселке Горки-6 городского округа Красногорск.
Оборудование производит мониторинг электропотребления, осуществляет некоммерческий учет потребляемой энергии, измеряет и архивирует информацию о напряжении, мощности и других показателях для дальнейшей передачи в автоматизированную систему управления (АСУ). В зависимости от полученных данных бустер повышает или понижает уровень напряжения в сети, таким образом стабилизируя качество поставляемой электроэнергии в соответствии с установленными стандартами.
Установка бустера в поселке Горки-6 позволила существенно улучшить качество электроснабжения более 500 жителей.