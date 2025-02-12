«Россети Московский регион» повысили качество электроснабжения жителей поселка Горки-6 под Красногорском

По сравнению с предыдущей неделей значения среднего недельного индекса равновесных цен были ниже на территории европейской части России и Урала, а также в Сибири и на территории Дальнего Востока. Средние индексы равновесных цен с начала 2025 года были выше значений индексов за аналогичный период прошлого года на территории европейской части России и Урала, а также Сибири. Общий объем планового...