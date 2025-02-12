«Россети Московский регион» повысили качество электроснабжения жителей поселка Горки-6 под Красногорском

12 февр. 2025, 17:15
438
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» смонтировали вольтодобавочный обратимый бустер 165 кВА на воздушной линии 0,4 кВ в поселке Горки-6 городского округа Красногорск.

Оборудование производит мониторинг электропотребления, осуществляет некоммерческий учет потребляемой энергии, измеряет и архивирует информацию о напряжении, мощности и других показателях для дальнейшей передачи в автоматизированную систему управления (АСУ). В зависимости от полученных данных бустер повышает или понижает уровень напряжения в сети, таким образом стабилизируя качество поставляемой электроэнергии в соответствии с установленными стандартами.

Установка бустера в поселке Горки-6 позволила существенно улучшить качество электроснабжения более 500 жителей.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
Два энергоблока ПАО «Юнипро» отобраны в рамках программы модернизации КОММод-2028
12 февр. 2025, 17:45
424
По результатам прошедшего в декабре 2024 года отбора проектов модернизации тепловых электростанций с началом поставки мощности в 2028 году Распоряжением Правительства Российской Федерации №261-р от 7 февраля 2025 года энергоблок №5 ПСУ-810 МВт Сургутской ГРЭС-2 и энергоблок № 1 ПСУ-800 МВт Березовской ГРЭС включены в Программу модернизации объектов электрогенерации (КОММод). Отбор пар...
«Мособлэнерго» в 2025 году планирует построить и реконструировать 455 км линий электропередачи в Московской области
12 февр. 2025, 15:30
522
АО «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать на территории Московской области 455 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Работы будут проводиться в рамках инвестиционной программы компании для обеспечения потребителей Подмосковья надежным и качественным электроснабжением. Реализация проектов по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций и распреде...
Ульяновские энергетики готовятся к выполнению ремонтной программы
12 февр. 2025, 14:00
447
В филиале ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» в рамках ремонтной программы 2025 года планируют отремонтировать 3 тыс. км воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4-10 кВ, 63 км высоковольтных линий 35-110 кВ, 23 подстанций 35-110 кВ и 471 трансформаторную подстанцию 6-10/0,4 кВ. Энергетики приступят к массовым ремонтам с апреля. В настоящее время...
Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией почти 29,4 тысячи объектов в 2024 году
12 февр. 2025, 13:30
483
 В прошедшем году «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 29 371 объект в Санкт-Петербурге и Ленинградской области общей мощностью более 1,1 ГВт. В Северной столице энергетики подключили к сетям 480 социально значимых объектов, в том числе 23 средних общеобразовательных школы, 28 детских дошкольных учреждений, 22 объекта здравоохранения и 27 спортивных объ...
Энергетики обеспечили надежность электроснабжения объектов ЖКХ и более пяти тысяч жителей в г.о. Фрязино
12 февр. 2025, 13:00
352
Энергетики обеспечили надежности электроснабжения социально значимых организаций и более пяти тысяч жителей г. Фрязино. В феврале специалисты «Мособлэнерго» выполнили ремонт кабельной линии в районе ул. Мира, от которой запитаны 12 многоквартирных домов на ул. Мира, проезде Десантников и в деревне Ново, а также канализационно-насосная станция и два водозаборных узла.  В ходе ра...
В 2025 году энергетики «Чувашэнерго» отремонтируют 1200 км ЛЭП всех классов напряжения
12 февр. 2025, 11:30
370
Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» готовятся к выполнению ремонтной программы 2025 года. В текущем году планируется отремонтировать 1256,9 км линий электропередачи всех классов напряжения, 292 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 37 подстанций 35-110 кВ, на которых будут отремонтированы 1 силовой трансформатор, замен...
«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения 300 тыс. жителей центральных районов Краснодарского края
12 февр. 2025, 10:00
398
В 2024 году Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» выполнил комплексный ремонт и техническое обслуживание 29 питающих центров 35-110 кВ, более 80 трансформаторных подстанций, а также свыше 170 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Проведенные мероприятия позволили повысить надежность и качество электроснабжения порядка 300 тыс. жителей Выселковского, Кореновского...
«Ростелеком» заменил более 1 600 опор связи в Зауралье
12 февр. 2025, 09:30
365
«Ростелеком» в Курганской области продолжает активно обновлять свою телекоммуникационную инфраструктуру. В 2024 году специалисты цифрового провайдера установили 1 639 опор, что в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Ветхие столбы меняли на новые, в том числе на железобетонные. Такие сооружения выдерживают порывы ветра и механические нагрузки, обеспечивают устойчивое функционир...
Филиал ПАО «Россети» обновит аппаратуру на семи подстанциях энергосистемы Забайкальского края
12 февр. 2025, 09:15
384
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири в 2025 году отремонтирует 36 выключателей на семи подстанциях Забайкальского края. Энергетики отрегулируют приводные механизмы, заменят выработавшие ресурс детали коммутационных аппаратов. Проведенные работы позволят обеспечить надежность электроснабжения почти 1 млн жителей региона, а также промышленных потребителей. Практически все подс...
Итоги работы оптового рынка электроэнергии и мощности с 04.02.2025 по 10.02.2025
11 февр. 2025, 17:15
747
По сравнению с предыдущей неделей значения среднего недельного индекса равновесных цен были ниже на территории европейской части России и Урала, а также в Сибири и на территории Дальнего Востока. Средние индексы равновесных цен с начала 2025 года были выше значений индексов за аналогичный период прошлого года на территории европейской части России и Урала, а также Сибири. Общий объем планового...
«Россети Московский регион» увеличили мощность малому предприятию в Пресненском районе Москвы
11 февр. 2025, 15:00
739
«Россети Московский регион» почти в три раза увеличили мощность малому предприятию, распложенному в центре Москвы, на Большой Бронной. Основным видом деятельности компании является аренда и управление недвижимым имуществом. В рамках договора на технологическое присоединение выполнена реконструкция четырех кабельных линий 0,4 кВ – проложены новые, общей протяженностью 900 метро...
Энергетики пермского филиала «Россети Урал» способствуют реализации перспективного проекта по лесопереработке в Сивинском муниципальном округе
11 февр. 2025, 13:45
682
Специалисты филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» обеспечили электроснабжение растущего производства по лесопереработке, расположенного в Сивинском муниципальном округе. С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили воздушную линию электропередачи 10 кВ общей протяженностью 200 метров. Эти и другие проведенные меропри...
«Россети Московский регион» увеличили мощность питающего центра в муниципальном округе Чехов
11 февр. 2025, 13:30
681
Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Южные электрические сети» продолжают работы для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей муниципального округа Чехов. Так, энергетики «Южных электрических сетей» ввели в эксплуатацию вновь смонтированный трансформатор мощностью 25 МВА на питающем центре 110 кВ «Добрыниха&ra...
РусГидро ввело в работу на Камчатке новый Центр управления сетями
11 февр. 2025, 12:45
540
Камчатскэнерго (входит в Группу РусГидро) ввело в эксплуатацию в Петропавловске-Камчатском новый Центр управления сетями (ЦУС). Это ключевой элемент в системе оперативно-технологического управления электрических сетей в Центральном энергоузле Камчатского края, оснащенный самым современным оборудованием. ЦУС сформирован на базе трех ранее географически разнесенных подразделений Камчатскэнерго, р...
В январе «Пензаэнерго» выдало новым потребителям 4,2 МВт мощности
11 февр. 2025, 12:00
530
Объем мощности, выданной филиалом ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» новым потребителям в январе этого года, составил 4,2 МВт. Компания исполнила свои обязательства перед заявителями в части технологического присоединения (ТП) по 194 договорам, из которых 23 заключены с юридическими лицами, 171 – с физическими. В ходе работ было построено и реконструировано 3,2...
Реконструированные энергообъекты 110 кВ обеспечат технологическое присоединение горнолыжного курорта Ведучи на юге Чеченской Республики
11 февр. 2025, 11:30
539
Филиал Системного оператора Северокавказское РДУ обеспечил режимные условия для проведения реконструкции, комплексного опробования и ввода в работу линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ протяженностью 10,9 км и оборудования подстанции (ПС) 110 кВ Цемзавод. Эти сетевые объекты обеспечивают транзит электрической мощности для электроснабжения динамично развивающегося южно...
«Башкирэнерго» наращивает количество техприсоединений в Башкирии
11 февр. 2025, 11:14
525
На 6% выросло количество технологических присоединений к электрическим сетям ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») по итогам 2024 года. Если в 2023 году энергетики присоединили к сетям 14715 абонентов, то в прошлом году – 15526. Мониторинг показывает, что рост наблюдается по всем основным группам потребителей. Так, количество техприсоединений для потреби...
2,7 миллиарда рублей вложат «Россети Северо-Запад» в энергокомплекс Республики Карелия в 2025 году
11 февр. 2025, 11:00
552
Генеральный директор компании Вячеслав Торсунов и глава региона Артур Парфенчиков обсудили модернизацию и развитие электросетевой инфраструктуры.   Вячеслав Торсунов рассказал, что в 2025 году финансирование инвестиционной и ремонтной программ «Россети Северо-Запад» в Республике Карелия составит 2,7 миллиарда рублей. Энергетики отремонтируют 171 километр линий электропередачи, 7...
«Россети Новосибирск» намерены вложить в развитие электросетей 10 млрд рублей за ближайшие 2 года
11 февр. 2025, 10:30
567
В крупнейшей сетевой организации Новосибирской области подвели итоги инвестиционной деятельности. За 2021-2024 гг. в развитие электросетей региона «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») уже вложили 13 млрд рублей, 4 из которых вложены только за прошлый год. В предстоящие 2 года энергетики намерены направить на эти цели еще более 10 млрд рублей. В 2024 году компания ввела в экс...
3,5 млрд кВт*ч «зелёной» энергии поступило в распределительные сети «Россети Юг»
11 февр. 2025, 10:00
477
В распределительные сети филиалов «Россети Юг» в 2024 году поступило 3,5 млрд кВт*ч энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). В общей структуре отпуска в сеть «зелёная» энергетика заняла 12,5%. Объем поставок энергии ветряной генерацией составил 2,3 млрд кВт*ч, гидрогенерацией – 811 млн кВт*ч, солнечной генерацией – 328 млн кВт*ч. Наибольший объем электроэ...