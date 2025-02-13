Энергетики повысят надежность электроснабжения потребителей СНТ «Луч» в Раменском м.о.

Специалисты «Мособлэнерго» приступили к реконструкции воздушной линии электропередачи 10 кВ в районе д. Зюзино Раменского м.о. Проводимые работы повысят надежность электроснабжения более 200 потребителей СНТ «Луч».

Энергетики произведут замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП на воздушной линии ВЛ-10 кВ. Протяженность участка линии составляет 500 метров. Также в план работ включена замена опор и установка двух линейных разъединителей. Реконструкция ВЛ проводится в рамках реализации инвестиционной программы «Мособлэнерго». Завершить реконструкцию планируется в ближайшее время.

Всего в рамках инвестиционной программы «Мособлэнерго» планирует 2025 году построить и реконструировать 455,2 км воздушных и кабельных линий электропередачи на территории Московской области, а также ввести свыше 203,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.