Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу нового гидроагрегата Угличской ГЭС

Специалисты филиала Системного оператора Ярославское РДУ разработали и реализовали комплекс мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу после реконструкции гидроагрегата №1 Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Комплексные испытания гидроагрегата, реконструированного в рамках Программы комплексной модернизации ГЭС компании «РусГидро», прошли успешно. Ранее, в 2011 году, по этой программе был заменен гидроагрегат №2 Угличской ГЭС.

После завершения процедуры документального подтверждения изменения параметров станции мощность гидроагрегата возрастет с 55 до 65 МВт, а общая установленная мощность Угличской ГЭС достигнет 130 МВт.

При подготовке к испытаниям гидроагрегата специалисты Ярославского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Ярославской области с учетом мощности нового объекта генерации, провели расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания, а также выполнили расчет параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты оборудования ГЭС и прилегающей электрической сети.

Каскад Верхневолжских ГЭС объединяет Угличскую и Рыбинскую ГЭС, которые являются соответственно второй и третьей ступенью Волжско-Камского гидроэнергетического каскада. Угличская ГЭС расположена на реке Волге в городе Углич Ярославской области. Это одна из старейших гидроэлектростанций России. Угличская ГЭС, введенная в работу в 1940 году, сыграла важную роль в электроснабжении нашей столицы в годы Великой Отечественной войны, особенно в период Битвы за Москву.