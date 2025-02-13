На Кубанской ГЭС-2 введено в эксплуатацию новое распределительное устройство

На Кубанской ГЭС-2 Каскада Кубанских ГЭС РусГидро введено в эксплуатацию современное комплектное распределительное устройство (КРУЭ) напряжением 330 кВ. Работы выполнены в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Распределительное устройство 330 кВ – часть схемы выдачи электроэнергии и мощности гидроэлектростанции, оно обеспечивает ее связь с энергосистемой. В ходе работ было построено здание КРУЭ, смонтировано современное электротехническое оборудование, заменены два автотрансформатора.

Кубанская ГЭС-2 является важным узлом энергосистемы, в ее составе работают распределительные устройства напряжением 110 кВ и 330 кВ, при этом КРУЭ 110 кВ было введено в эксплуатацию в 2023 году. Современные комплектные распределительные устройства с элегазовыми выключателями очень компактны, располагаются в закрытых помещениях и защищены от неблагоприятных погодных явлений, имеет более высокий уровень пожарной безопасности, почти не требуют обслуживания.

Программой комплексной модернизации предусмотрена замена на КРУЭ распределительных устройств восьми станций Каскада Кубанских ГЭС (всех станций каскада, за исключением новых Егорлыкской ГЭС-2 и Барсучковской МГЭС, а также Новотроицкой ГЭС, на которой КРУЭ было смонтировано ранее). На всех этих станциях будут установлены КРУЭ-110 кВ, а на ГЭС-2 и ГЭС-4 также КРУЭ-330 кВ. К настоящему времени уже введены в работу новые КРУЭ-110 кВ на Кубанской ГАЭС, Кубанских ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3, Свистухинской и Сенгилеевской. Ведется строительство КРУЭ-110 кВ и КРУЭ-330 кВ на Кубанской ГЭС-4, завершаются работы на КРУЭ-110 кВ Егорлыкской ГЭС.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 637,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 146 гидротурбин и 154 генератора, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.