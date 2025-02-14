Электрические сети ЛНР перейдут в федеральную собственность до конца года

Распределительные электрические сети Луганской Народной Республики, эксплуатируемые государственным унитарным предприятием (ГУП) республики "Республиканская сетевая компания", до конца года перейдут в федеральную собственность. Об этом сообщил и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко.

"На сегодняшний день начаты мероприятия по реорганизации распределительных электрических сетей мощностью до 110 кВ, в рамках которой в 2025 году распределительные электрические сети, эксплуатируемые ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания", будут переданы в федеральную собственность с целью дальнейшей передачи в Единую электросетевую компанию, созданную на четыре новых региона - акционерное общество "Юго-западная электросетевая компания", - сказал он в ходе правительственного часа в Народном совете (парламенте) ЛНР.

Роговенко напомнил, что в 2024 году в регионе провели реорганизацию газовой отрасли: "имущественный комплекс газотранспортной системы ЛНР", ранее эксплуатируемый госпредприятием "Луганскгаз", разграничили в федеральную собственность и передали "во временное безвозмездное пользование" ООО "Черноморнефтегаз". В июле 2024 года глава ЛНР своим распоряжением определил "Черноморнефтегаз" региональным оператором газификации и единым поставщиком природного газа на территории республики.