Энергоблок №1 Калининской АЭС с 15 февраля выведут в плановый ремонт с модернизацией оборудования

15 февраля 2025 года энергоблок №1 Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 в соответствии с графиком будет выведен в плановый средний ремонт.



Как отметил главный инженер предприятия Руслан Алыев, в ходе ремонта специалисты Калининской АЭС и АО «Атомэнергоремонт» проведут регламентные работы по перегрузке топлива, профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок.



Также планируется провести контроль состояния металла основного оборудования, диагностику 4,5 тысяч теплообменных трубок в одном из четырех парогенераторов. Кроме того, на энергоблоке №1 будет реализован ряд модернизационных работ, направленных на поддержание безопасности и надежности работы оборудования.



В частности, планируется заменить специальную телевизионную систему для контроля перегрузки ядерного топлива, которая находится в составе перегрузочной машины реактора ВВЭР-1000, обновить алгоритмы автоматизированных систем управления и др.



В общей сложности в ходе ремонтной кампании на блоке №1 будет задействовано порядка 2 тысяч человек.



Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.



Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском муниципальном округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.