В Воронеже обсудили развитие электросетевого комплекса региона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым, на которой были затронуты ключевые вопросы развития электросетевого комплекса региона.

Стороны оценили оперативную обстановку и прохождение филиалом «Воронежэнерго» сезона пиковых нагрузок. Выполнение в полном объеме мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту оборудования позволило филиалу снизить количество технологических нарушений в сетях 6–110 кВ в период с ноября по январь на 15% по сравнению с прошлым годом.

Борис Эбзеев отметил, что в связи с особым режимом работы в регионе компания уделяет повышенное внимание защите персонала и объектов электросетевого хозяйства. В 2024 году на 122% увеличилось количество случаев воздействия сторонних лиц и организаций на энергообъекты, а число огневых воздействий выросло в 6 раз. В связи с этим «Россети Центр» направили дополнительные средства на мероприятия по защите объектов и сотрудников.

Еще одним значимым вопросом стала консолидация электросетевых активов региона. Решением губернатора «Россети Центр» определено системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) субъекта. Перечень муниципальных и региональных объектов электросетевого хозяйства, подлежащих передаче в СТСО, утвержден на 100%. На конец 2024 года в управление компании уже передано 19 700 условных единиц, а в 2025 году доля консолидации превысит 94%.

«Мы ценим усилия «Россети Центр» по обеспечению бесперебойного электроснабжения, которое является залогом и важной составляющей комфортной жизни и стабильного развития экономики. Мы благодарны коллегам за системную работу по модернизации сетевой инфраструктуры и готовы поддерживать их в этом направлении», – сказал Александр Гусев.