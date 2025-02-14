На Жигулевской ГЭС используют российские решения для повышения эффективности работы оборудования

На Жигулевской ГЭС (филиал РусГидро) завершен первый плановый ремонт 2025 года. В эксплуатацию введен гидроагрегат № 8 мощностью 125,5 МВт. Это мероприятие повысило надежность и эффективность работы одной из крупнейших гидроэлектростанций Европы.

Ремонт гидроагрегата провели в соответствии с утвержденной программой за двадцать дней. Специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» выполнили увеличенный объем работ, включая ремонт гидротурбинного оборудования, механической и электрической частей генератора, вспомогательного оборудования, а также осмотр закладного кольца рабочего колеса. Параллельно специалисты службы релейной защиты автоматики Жигулевской ГЭС обновили алгоритмы работы автоматики и программное обеспечение систем гидроагрегата. Программное обеспечение было предоставлено российским разработчиком и изготовителем оборудования систем возбуждения АО «Силовые машины».

Кроме того, на гидроагрегате были выполнены работы по замене напорных трубопроводов, что существенно увеличило надежность и безопасность оборудования. Гидроагрегат №8 успешно прошел испытания температурного и вибрационного режимов, подтвердив высокое качество выполненных работ.