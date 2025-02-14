Зейская ГЭС: значительный вклад в экономику и энергетическую безопасность Амурской области

Зейская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») подвела итоги работы за 2024 год, продемонстрировав высокие производственные показатели и подтвердив свою ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Амурской области.

В 2024 году станция выработала 5,594 млрд кВт·ч электроэнергии, что значительно превышает среднегодовой показатель в 4,9 млрд кВт·ч. С начала эксплуатации гидроагрегатов Зейская ГЭС произвела уже более 235 млрд кВт·ч, что свидетельствует о ее огромном вкладе в энергосистему региона.

Станция является крупным налогоплательщиком. За 2024 год филиал перечислил в бюджеты всех уровней 976,65 млн рублей.

Зейская ГЭС уже восьмой год подряд обеспечивает гарантированный судоходный попуск барже-буксирных составов с крупногабаритным оборудованием для строительства газоперерабатывающего завода в г. Свободный, тем самым поддерживая реализацию стратегически важного проекта для экономики региона.

В 2024 году Зейская ГЭС традиционно уделила особое внимание повышению надежности и безопасности работы оборудования. В рамках годового плана были выполнены капитальный ремонт гидроагрегата №6 мощностью 215 МВт, а также текущие ремонты всех гидроагрегатов.

В целях повышения уровня производственной безопасности на территории станции был создан современный учебно-тренировочный полигон, где специалисты обучаются и отрабатывают навыки работы на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах.

По прогнозам Гидрометцентра России, в первом квартале 2025 года в Зейском водохранилище приток воды ожидается близким к норме, что позволит станции продолжить стабильную работу и обеспечивать надежное электроснабжение потребителей.

Зейская ГЭС продолжает играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и экономическом развитии Амурской области. Благодаря грамотному управлению, своевременному ремонту оборудования и внедрению современных технологий станция демонстрирует высокие производственные показатели и вносит значительный вклад в благополучие региона.