Василий Анохин и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Смоленской области

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Смоленской области Василия Анохина и генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Стороны обсудили вопросы, касающиеся функционирования электросетевого комплекса региона, а также перспективы его развития.

Важной темой стало прохождение смоленским филиалом компании отопительного периода 2024/2025 годов. Аварийный запас «Смоленскэнерго» был полностью укомплектован и готов к пиковым нагрузкам, в то же время сложные погодные условия, вызванные прохождением циклонов, привели к росту временных отключений электроэнергии в начале сезона. Руководители отметили перевыполнение программы технического обслуживания и ремонта, которая в 2024 году превысила 701 млн рублей.

Также была рассмотрена Программа повышения надёжности электросетевого комплекса на 2026 – 2028 гг., разработанная совместно с правительством региона. Реализация мероприятий Программы позволит уменьшить общий процент износа сетей, улучшить показатели средней частоты отключений и продолжительности перерывов электроснабжения.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопрос консолидации электросетевых активов. ПАО «Россети Центр» определено губернатором системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО). Перечень муниципальных объектов электросетевого хозяйства, подлежащих передаче в СТСО, утверждён на 100% активов. За период с 2023 по 2024 год филиалом оформлено 382 бесхозяйных объекта общим объемом 459 единиц.

По итогам встречи Василий Анохин подчеркнул: «Модернизация электросетевой инфраструктуры — это стратегический приоритет для Смоленской области. Наше партнёрство с «Россети Центр» обеспечивает надёжность энергоснабжения и создаёт основу для динамичного развития региона. Мы продолжим тесное взаимодействие для улучшения качества жизни наших граждан и поддержки бизнеса».