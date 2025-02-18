Министры транспорта России и Ирана утвердили план отраслевого сотрудничества на 2025 год

18 февр. 2025, 16:45
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Источник:
Министерство транспорта Р...
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Министр транспорта РФ Роман Старовойт в ходе рабочего визита в Тегеран провел встречу с Министром градостроительства и дорог Ирана Фарзане Садег, Организацией портов и судоходства Ирана и Иранскими железными дорогами.

В частности, обсуждался вопрос строительства железной дороги «Решт – Астара». Проект обеспечит непрерывное железнодорожное сообщение на всей протяженности западного маршрута коридора «Север – Юг» и позволит нарастить грузопоток на этом направлении. Уполномоченными организациями ООО «Каспиан Сервисез» и CDTIC подписано отдельное Соглашение по опережающему производству инженерных изысканий в рамках строительства железной дороги.

Отмечена положительная динамика объемов перевозок между нашими странами разными видами транспорта. Среди ближайших задач – выработка единой политики по оформлению конкурентоспособных тарифов на железнодорожном транспорте.

Обсудили запущенный в 2022 году регулярный контейнерный сервис на восточном маршруте МТК «Север – Юг». Благодаря работе по оптимизации тарифов на данном направлении и сокращению сроков доставки растет частота отправки контейнерных составов. Планируется проведение практических мероприятий по развитию перевозок железнодорожным транспортом по МТК «Север – Юг», включая начало в марте 2025 года перевозок в Пакистан.

На автомобильном транспорте формируется трехсторонняя рабочая группа с участием России, Ирана и Азербайджана, для решения вопросов развития автомобильных перевозок на МТК «Север-Юг». Среди актуальных вопросов повестки – обмен достаточным количеством разрешений на международные автоперевозки, увеличение пропускной способности погранпереходов на ирано-азербайджанской границе.

Российская сторона заинтересована в организации регулярных морских линий между нашими странами. Ведется работа над организацией круизного сообщения между портами на Каспийском море.

Обсуждались возможности расширения сотрудничества в сфере воздушного транспорта, а также вопросы взаимодействия со странами-партнерами.

В рамках встречи стороны подписали План практических действий по сотрудничеству в транспортной сфере между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран на 2025 год.

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