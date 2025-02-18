«Россети Кубань» отремонтируют свыше 200 км ЛЭП в восточных районах края

Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» приступили к исполнению мероприятий ремонтной кампании 2025 года. Специалисты планируют отремонтировать 215 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения, 16 высоковольтных питающих центров и 68 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на территории пяти районов Краснодарского края. Ремонт позволит повысить надежность электроснабжения жителей и предприятий Гулькевичского, Кавказского, Новокубанского, Отрадненского и Успенского районов.

На подстанциях 35-110 кВ энергетики проведут ремонт и техническое обслуживание оборудования, включая ремонт 125 разъединителей и 86 выключателей. На ряде энергообъектов заменят маслонаполненное оборудование на современное вакуумное, которое отличается повышенными характеристиками экологичности, надежности и безопасности.

В течение года специалисты заменят на линиях электропередачи свыше 900 железобетонных опор, 60 км проводов и 5 тыс. линейных изоляторов. От кустарников и деревьев расчистят почти 130 гектаров охранных зон ЛЭП, что позволит снизить риски технологических нарушений из-за падения веток на провода.

Энергетики также оснастят высоковольтные линии электропередачи 110 кВ специальными птицезащитными устройствами, которые снизят риск технарушений на ЛЭП и поражения птиц электрическим током.

Армавирские электрические сети обеспечивают электроэнергией пять административных районов Краснодарского края: Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский, а также пригородные территории Армавира. В зоне ответственности филиала линии электропередачи общей протяженностью более 9,9 тыс. км, 74 питающих центра 35-110 кВ и свыше 2 600 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.