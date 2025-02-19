Анонс журнала «Вести в электроэнергетике» №1 (135), 2025 года

Первый в этом году номер журнала открывается рубрикой «Актуальное интервью», где в публикации «Развитие энергосистем России в условиях

современных вызовов и угроз» наш собеседник – академик РАН, директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, академик РАН, д.т.н. Валерий Стенников даёт анализ ситуации в энергетике страны, называет причины системных проблем, обозначает новые отраслевые тренды и направления технологического развития энергосистем.

В советское время мы сами производили и газовые и паровые турбины большой мощности, а сегодня не можем ответить на вопрос: готов ли энергомашиностроительный сектор обеспечить реализацию «Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года» отечественным оборудованием? Если да, то по какой цене? О возможностях российского энергомашиностроения, проблемах межотраслевого взаимодействия и перспективах формирования технологической базы для развития электроэнергетики рассказывается в материале «Сделай сам» под рубрикой «Энергомашиностроение».

Дифференциация тарифов для энергопотребителей – это справедливый подход к оплате за потреблённую электрическую энергию. Поэтому к инициативе дифференциации цен (тарифов) на электроэнергию по параметрам графика потребления, времени суток и сезонам года, а также по месту потребления на территории субъектов РФ следует относиться только положительно,– считает автор статьи «Инструмент достижения справедливости» эксперт в области тарифного регулирования, д.э.н., к.т.н. Георгий Кутовой. Читайте в рубрике «Тарифы».

Под рубрикой «Анализ и прогноз» публикуется научная статья д.т.н., д.э.н., профессора Измаила Хузмиева «К вопросу об искусственном интеллекте и «зелёной» повестке в Повестке дня ООН по устойчивому развитию до 2030 года», посвящённая смысловому содержанию технологии ИИ и возможностям её применения. Сделан анализ понятийных определений, обозначены перспективные преимущества и реальные угрозы, которые привносит с собой искусственный интеллект.

Создание энерговетрозащитного пояса по периметру Цемесской бухты позволит существенно повысить функциональность бухты, создаст условия для организации комфортных всепогодных портов – военно-морского, пассажирского, грузового, а также яхтенных марин, – улучшит условия мореплавания, повысит рекреационную привлекательность всего района северо-восточного побережья Чёрного моря, – считают авторы статьи «Ветрозащита Цемесской бухты с помощью вертикально-осевых ветротурбин», опубликованной под рубрикой «Энергоэффективность».

В настоящее время мировая и отечественная электроэнергетика находятся на пороге качественных преобразований, создания и внедрения новых технологий и методов производства, накопления, передачи, распределения и потребления электроэнергии. В статье «История и перспективы технологического развития систем передачи электроэнергии» под рубрикой «Наука и техника» на основе краткого анализа истории создания первых линий электропередачи постоянного и переменного тока, разбора современных тенденций развития техники и технологий передачи электроэнергии сформулированы предложения по учёту исторического опыта в перспективном развитии отечественной электротехники и электроэнергетики, в том числе космической.

Переход на бестопливные энергоустановки индивидуального пользования, где в качестве энергоресурса можно использовать те же возобновляемые источники, а также бытовые и промышленные отходы, позволит отказаться от крупных ветряков и солнечных батарей, занимающих огромные территории, от плотин, в т. ч. приливных, а главное — резко сократить паутину линий электропередачи. Какие технологии собственной генерации разработаны сегодня в России, – в материале «Энергетика индивидуального пользования: незанятая ниша» под рубрикой «Изобретения и инновации».

В рубрике «Энергетика СНГ» – продолжение статьи академика Инженерной академии Республики Армения Гранта Багдасаряна «К вопросу выбора норм по КЭМБ для ВПС Армении. Часть 2» (первая часть опубликована в № 6, 2024 г.), где представлен глубокий сопоставительный анализ нормативно-технической документации, используемой при строительстве и модернизации высоковольтных подстанций. Одной из ключевых ошибок при реализации важнейших проектов электроэнергетики является ориентация на устаревшие нормативно-технические требования, без учёта передового опыта, накопленного в мировой практике.