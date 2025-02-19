На развитие электросетевого комплекса Белгородской области направят около 5,8 млрд рублей

"Россети Центр" направит около 5,8 млрд рублей с НДС на развитие электросетевого комплекса Белгородской области в 2025 году, что на 1 млрд больше, чем в 2024 году. Средства пойдут на строительство и реконструкцию 547 км линий электропередачи (ЛЭП), сообщили в пресс-службе филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго".

"В 2025 году в развитие электросетевого комплекса региона планируется вложить 5,8 млрд с НДС. Средства пойдут на строительство и реконструкцию 547 км линий электропередачи, ввод в эксплуатацию 157 МВА трансформаторной мощности, крупные проекты в области внедрения интеллектуального учета, автоматизации распределительной сети, обеспечения электроэнергией новых потребителей", - говорится в сообщении.

В 2025 году планируется построить и реконструировать на 14% больше ЛЭП, чем за 2024 год. В 2024 году энергетики построили 476,6 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, в эксплуатацию введено 63,4 МВА трансформаторной мощности. Выполнена модернизация оборудования 50 подстанций 35-110 кВ.

Также энергетики повысили надежность электроснабжения жители восточной части Белгородской области.