Защита от БПЛА на объектах ТЭК: рекомендации от Главгосэкспертизы

3 часа назад
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Источник:
ФАУ Главгосэкспертиза Рос...
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Новая реальность характеризуется появлением новых вызовов, которые связаны с увеличением доступности средств поражения при террористических атаках. Как обеспечить защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на стратегически важных объектах и какие меры нужно предусмотреть еще на предпроектной стадии?

Об этом рассказал на форуме «Технологии и Безопасность» (ТБ-форум 2025) представитель Управления инженерного обеспечения Главгосэкспертизы России Михаил Карпов.

«Оценка соответствия проектных решений требованиям антитеррористической защищенности – один из предметов государственной экспертизы объектов топливно-энергетического комплекса. Причем, для регулирования противодействия беспилотникам правительство России приняло ряд отдельных законодательных и нормативных актов, которые необходимо учитывать в процессе проектирования объектов ТЭК», - подчеркнул Михаил Карпов.

Из наиболее значимых изменений за последние два года эксперт отметил нормы, которые действуют по федеральному закону № 440-ФЗ от 4 августа 2023 года. В частности, этот закон наделил силовые и охранные структуры особыми полномочиями для пресечения атаки беспилотных аппаратов при охране объектов.

Мерам противодействия БПЛА посвящена и статья 6.1 федерального закона №256-ФЗ от 21.07.2011 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». В этой статье указано, какие подразделения или организации вправе пресекать функционирование беспилотных аппаратов на объектах ТЭК.

Эксперт прокомментировал и другие особенности нормативного регулирования в части пресечения действий беспилотников, в том числе последние изменения. С 26 января 2025 года начал действовать новый свод правил СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования». Он утвержден приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 25 декабря 2024 № 910/пр.

Кроме того, в области требований к инженерно-техническим средствам охраны (ИТСО), которые предназначены для обнаружения и защиты от БПЛА, большую роль играет предпроектная работа. По словам Михаила Карпова, именно на этом этапе определяются виды угроз и формируются необходимые условия защиты. В дальнейшем эта информация используется для подготовки задания на проектирование, где должны быть четко прописаны требования к ИТСО и отдельно - требования к техническим средствам охраны для обнаружения беспилотных аппаратов.

«Таким образом, проектная документация на строительство или реконструкцию объектов ТЭК в части мер противодействия терроризму должна содержать решения, обоснованные заданием на проектирование и требованиями нормативно-правовых актов. В том числе в соответствующих разделах проектной документации должны быть прописаны решения по подготовке условий применения средств или систем противодействия беспилотным аппаратам», - отметил эксперт.

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